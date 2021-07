Já é conhecida a lista de jogos que se preparam para reforçar o catálogo de títulos disponíveis no Playstation Plus, neste mês de agosto.

Num mês que se quer quente, os jogos prometem aquecê-lo ainda mais.

Tal como é normal, todos os meses, novos jogos são acrescentados ao catálogo do serviço de subscrição da Sony Playstation, o Playstation Plus.

Dessa forma, todos os jogadores que tiverem uma subscrição válida do Plus, terão a oportunidade de descarregar entre os próximos dias 3 de agosto e 6 de setembro, os jogos que agora foram anunciados. Venham conhecê-los…

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Disponível de forma gratuita para os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 4 entre 3 de agosto e 6 de setembro, chega este jogo que imortaliza a luta pelo dominio de Neighborville.

Desta feita, os confrontos espalham-se a novas regiões sociais e de exploração livre à volta da vila mais controversa do mundo dos jogos. Os jogadores terão que escolher uma de 20 classes de personagens completamente personalizáveis e aperfeiçoar o seu estilo de jogo para ganharem novas recompensas por cada vitória no campo de batalha. Para além disto, terão ainda a oportunidade de fazerem equipa com amigos (no sofá ou online) e enfrentarem novos desafios e hordas de adversários em PvE ou defrontarem desconhecidos online no caos total da nova Battle Arena.

Tennis World Tour 2

De seguida, vamos virar-nos para o ténis, pois Tennis World Tour 2 também estará disponível de forma gratuita para os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 4, entre 3 de agosto e 6 de setembro.

Tennis World Tour 2 permitirá aos jogadores optar por jogar com os melhores jogadores do mundo ou por criarem o seu próprio jogador para tentar conquistar o ranking mundial.

Com este título, através de um ritmo mais intenso e com mais animações e realismo, terão ainda a oportunidade de viver a verdadeira experiência do ténis em partidas individuais e de duplas e desafiar os seus amigos localmente ou online.

Hunter’s Arena: Legends

Também a partir da próxima terça-feira, dia 3 de agosto, os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma Playstation 4 ou Playstation 5, poderão ainda transferir, sem custos adicionais, Hunter’s Arena: Legends.

Trata-se de um acelerado battle royale de luta, onde os jogadores terão a oportunidade de descobrir o combate extremo a curtas distâncias que os obrigarão a melhorar as suas habilidades se quiserem ser o último sobrevivente. Hunter’s Arena: Legends poderá ser descarregado também até 6 de setembro.

E ainda…

Tal como também costuma ser tradicional, cada mês que chega traz ainda um outro título proveniente na maior parte dos casos, dos Playstation Talents. Neste caso de agosto, não se trata de uma chegada nova, mas da manutenção do jogo que chegou em julho.

Desta feita, em agosto, os subscritores do PlayStation Plus também poderão continuar a descarregar The Five Covens (para a Playstation 4), um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents.

Trata-se de um jogo de bruxas e feiticeiros passado na terra de Gaarth. Aqui existem cinco famílias de feiticeiros, cada um com as suas habilidades características e o nosso personagem é uma jovem bruxa pertencente à família que domina a levitação.

No jogo vamos ter de entrar em várias masmorras, e enfrentar inimigos poderosos, assim como resolver quebra-cabeças de todos os tipos.