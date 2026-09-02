TCL quer reinventar o ecrã do smartphone e do tablet e esta é a sua grande aposta

O mercado dos smartphones está cada vez mais competitivo e já não basta apostar apenas numa câmara melhor ou num processador mais rápido. A TCL quer diferenciar-se através de uma abordagem mais equilibrada, colocando uma das suas principais tecnologias no centro da estratégia: a NXTPAPER.

A fabricante defende que a experiência de um smartphone deve combinar desempenho, autonomia, câmaras, conectividade, software, design, durabilidade e qualidade do ecrã, em vez de depender apenas de uma característica.

TCL: novidades chegam à IFA 2026

Na IFA, a TCL vai apresentar os seus mais recentes smartphones e tablets NXTPAPER, além de dispositivos vestíveis.

A empresa pretende mostrar a evolução da sua tecnologia de ecrãs e a forma como esta se integra no seu ecossistema de dispositivos conectados.

Com mais de duas décadas de experiência no mercado mobile, a TCL procura agora afirmar a NXTPAPER como um dos principais argumentos para diferenciar os seus smartphones.

A NXTPAPER é uma tecnologia de ecrã desenvolvida pela TCL para tornar a utilização de smartphones e tablets mais confortável, procurando proporcionar uma experiência de visualização mais próxima da leitura em papel.