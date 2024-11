Spotify muda a interface e resolve um problema antigo com muitas queixas

Os utilizadores do Spotify reconhecem que as apps móveis deste serviço têm alguns problemas. São pequenos pormenores que tornam a experiência de utilização menos positiva, mas que ao longo dos tempos vão sendo resolvidos. Uma nova mudança surge agora na interface do Spotify, para resolver um problema antigo com muitas queixas.

O Spotify é uma das principais aplicações de streaming de música, mas mesmo com a sua enorme popularidade, a aplicação ainda apresenta alguns pequenos incómodos. A boa notícia? Uma atualização recente aborda um grande problema de fila que já existe há muito tempo.

De acordo com uma publicação no Reddit, o Spotify está a lançar um novo visual para a fila na sua aplicação móvel. As músicas na fila mostram agora a capa do álbum ao lado dos títulos das músicas, o que deverá facilitar o reconhecimento imediato das próximas músicas, especialmente porque muitas pessoas se lembram das músicas através das capas dos álbuns.

O lado negativo, porém, é que esta atualização eliminou a opção de selecionar várias músicas de uma só vez na fila. Antes, era possível marcar várias músicas e removê-las de uma só vez. Agora, quem quiser limpar a sua fila, terá de apagar cada música uma a uma. Esta mudança já frustrou alguns utilizadores do Reddit.

O resto da mudança de design inclina-se fortemente para uma vibração “ousada” e “futurista”, o estilo habitual do Spotify. Na parte inferior estão os controlos de reprodução aleatória, repetição e temporizador. As faixas na fila ocupam o meio do ecrã com títulos, nomes de artistas e capas de álbuns exibidos. Algo anormal para muitos é que removeram os botões de saltar e recuar do ecrã da fila.

Tal como acontece com a maioria das alterações do Spotify, esta atualização parece estar a ser implementada gradualmente. Quem ainda não a recebeu, deve verificar se tem a versão mais recente da aplicação no iOS ou Android. Não é esperado que demore muito até que esta atualização que corrige (ou piora) a experiência auditiva esteja disponível.