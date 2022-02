Será que o seu Smartphone o ouve para escolha de anúncios?

Como deve saber, o seu smartphone tem um microfone incorporado e muita gente acredita que as empresas fazem uso do mesmo para escutar conversas e dessa forma escolher os anúncios mais convenientes - que lhe aparecerão futuramente.

Mas será isto um mito? Ou as nossas conversas são, de facto, usadas para escolha de anúncios?

Provavelmente, já se perguntou se o seu smartphone está a ouvir as suas conversas uma vez que lhe aparecem anúncios personalizados para programas de televisão, filmes, ou objetos que sabe que já falou.

Mas o seu smartphone está a ouvi-lo para anúncios, ou é simplesmente coincidência?

Uma tentativa de provar que somos ouvidos para anúncios

Os especialistas em cibersegurança Ken Munro e David Lodge, da Pen Test Partners, desenvolveram uma aplicação com o objetivo de colocar tudo em pratos limpos. O seu objetivo é gravar o que estava a ser dito nas proximidades de um smartphone e exibi-lo num monitor.

Tudo o que fizemos foi utilizar a funcionalidade existente do Google Android... escolhemo-lo porque era um pouco mais fácil para nós desenvolvê-lo. Demo-nos permissão para usar o microfone no smartphone, criámos um servidor de escuta na Internet, e tudo o que o microfone ouvia nesse smartphone, onde quer que estivesse no mundo, vinha até nós.

Explicou Munro.

David Lodge explicou que o código estava largamente disponível dentro do sistema operativo anfitrião ou no domínio público. A experiência foi conseguida com um mínimo de esgotamento da bateria no dispositivo.

A Palavra das grandes empresas

Tanto a Google como o Facebook negaram que as suas aplicações possam utilizar microfones de smartphone para recolher informações.

O Facebook declarou que bloqueia as marcas de publicidade com base em dados de microfones. Entretanto, a Google afirma que não utiliza quaisquer afirmações a partir do momento em que a palavra "Google" é utilizada.

Além disso, os criadores de aplicações devem aderir à política de desenvolvimento da Google. Isto especifica que as aplicações não violam a privacidade ao utilizar gravações do Google Assistant.

Uma prova convincente...

Vários utilizadores em toda a web têm afirmado que algo de suspeito se passa com os seus smartphones.

Estes acreditam que os microfones dos seus smartphones estão a ser usados para gravar o que dizem, numa tentativa de direcionar os anúncios mais convenientes da Google em websites e redes sociais.

Parece improvável, mas as provas são bastante convincentes. Foi relatada uma ocasião onde Zoe Kleinman soube da morte de um amigo em circunstâncias trágicas, e descobriu que o nome do seu amigo, o acidente, localização, e ano estavam na caixa de pesquisa do Google no seu smartphone.

O seu smartphone ouve-o ou é apenas coincidência?

Desde a tentativa de Ken Munro e David Lodge, a Google já não oferece este tipo de recomendação. No entanto, a possibilidade de a tecnologia ser utilizada para atingir clientes com base nas suas conversas é preocupante. Muitas vezes, os dados registados podem ser utilizados para o identificar.

Em 2019, 1000 gravações de voz obtidas através do Google Assistant-harvested foram divulgadas. As gravações - muitas das quais terão sido recolhidas de smartphones Android - incluíam informação suficiente para identificar os proprietários das máquinas.

A Google reagiu, declarando: "Os áudios não estão associados às contas dos utilizadores". Contudo, e se é mais cuidadoso, pondere não dar acesso às aplicações ao microfone do seu smartphone.

Parece que se trata de algo mais do que uma coincidência. Provar que os microfones dos smartphones estão a recolher dados para direcionar o conteúdo para os utilizadores é complicado. Mas como sabemos que assistentes digitais estão a ouvir, não será uma surpresa que empresas como a Google, a Amazon e o Facebook estejam interessadas no que está a dizer - até para escolha de anúncios (?).

O Ponto - Porque recebe anúncios de coisas que fala?

Nós sabemos que a Google grava, tal como sabemos que a Amazon grava, através do Amazon Echo. Mas será que a informação é utilizada para fins comerciais?

Provavelmente não. As melhorias na privacidade dos dispositivos móveis parecem ter posto fim a este tipo de violação de privacidade. Se estiver a utilizar um sistema operativo recente, é pouco provável que seja afetado por isto.

Provavelmente é um caso de perfis ligados através de vários dispositivos sincronizados para lhe mostrar anúncios sobre coisas que lhe interessam, ou que já tenha visto, ou recebido e-mails sobre. Assim, os dados de publicidade são recolhidos a partir de smartphones, e não a partir de conversas de voz.

O que quer que acredite, deve verificar as permissões do seu dispositivo para garantir que as aplicações não têm acesso ao seu microfone sem uma boa razão.

Leia também...