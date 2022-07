A Samsung está a preparar a chegada de muitos novidades em breve. A marca irá revelar os seus novos smartphones dobráveis e assim atualizar as suas propostas nesta área de mercado cada vez mais interessante e mais importante para a marca.

Se as expetativas estão elevadas, face ao que se espera que venha a ser apresentado, há uma novidade que não é muito satisfatória. A Samsung deverá aumentar os preços destes smartphones e os novos valores do Galaxy Z Flip4 foi revelado.

Com vendas cada vez mais elevadas, os smartphones dobráveis da Samsung são uma das principais propostas deste mercado. A marca tem apostado de forma muito forte no seu sucesso e isso tem sido refletido nas vendas, que têm crescido de forma visível.

Uma nova informação traz agora dados importantes para todos os que esperam estes novos modelos. Infelizmente não são as melhores notícias, visto que trazem o novo preço a que o Galaxy Z Flip4 vai ser comercializado, num valor acima do valor do ano passado.

A informação partilhada mostra que o novo preço que a Samsung vai comercializar o Galaxy Z Flip4 é mais elevado. Este vai ficar nos 1.080 euros para a variante mais básicas, com 128 GB de armazenamento. O modelo de 256 GB de armazenamento irá ficar nos 1.160 euros e o de 512 GB de armazenamento custará EUR 1.280.

Apesar de não haver ainda uma confirmação da Samsung para os novos preços e para a sua razão, há já um fator aponta. Estes devem acompanhar a inflação e os novos valores do euro, tal como já aconteceu noutras marcas e vai certamente repetir-se.

Os rumores recentes revelaram que o Samsung Galaxy Z Flip4 virá equipado com um SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e alimentado por uma bateria maior, de 3.800 ou 3.900 mAh. Espera-se que suporte carregamento de até 25W e o seu ecrã dobrável e a configuração da câmara sejam semelhantes às do Z Flip3.

Tendo o modelo anterior chegado à Europa por 1.049 euros, este ajuste para 1.080 do Galaxy Z Flip4 é apenas ligeiro. A Samsung estava apostada em reduzir os valores dos seus smartphones dobráveis, algo que assim parece não conseguir.