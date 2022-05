As provas e os números de vendas revelam de forma clara o domínio da Samsung no mercado nos smartphones. Esta é a marca que está no topo das escolhas e também a que mais unidades vende de forma global.

Estes números podem sofrer uma alteração profunda em 2022, com uma mudança que estará para breve. A Samsung vai reduzir os números de produção e cortar 30 milhões smartphones às suas previsões de construção.

Produção de smartphones vai abrandar

Os planos da Samsung para 2022 apontavam para um novo número recorde de smartphones produzidos. A marca tinha como meta os 310 milhões de smartphones durante 2022, mas este valor terá sido agora reduzido para cerca de 280 milhões de unidades.

Este novo valor e esta alteração foi revelado pelo jormal Maeil Economic Daily, que apontou para a redução de 30 milhões de smartphones. Esta informação surgiu depois de a Samsung ter noticiado os seus parceiros para a alteração das suas previsões para o resto de 2022.

Samsung segue o mesmo caminho que a Apple tomou

Curiosamente, esta mudança surge alguns dias após ter sido revelado que a Apple iria seguir o mesmo caminho. No caso do iPhone, os números apontam agora para as 220 milhões de unidades a serem produzidas durante 2022.

As previsões do mercado iniciais apontavam para as 240 milhões de unidades durante este ano. A Apple resolveu alterar este valor, focando-se também na preparação da produção dos novos modelos que irá apresentar já em setembro.

Argumentos idênticos para mudança de números

Ambas as empresas estão a apresentar argumentos semelhantes para esta mudança. Para além das constates alterações de preços, há ainda o fantasma da escassez de materiais para a produção destes novos equipamentos.

Esta é uma mudança importante e que provavelmente irá condicionar o mercado nos próximos meses. A Samsung, e outras marcas, vão abrandar a produção para assim não criarem stocks e para não terem nenhuma limitação nas suas linhas de produção ou até nas entregas aos potenciais utilizadores.