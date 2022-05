Não é segredo que o Telegram vai deixar de ser gratuito, pelo menos em algumas das suas partes. Este serviço de mensagens quer dar mais aos utilizadores e por isso pede que estes paguem para ter acesso a esses extras.

Já existia alguma informação sobre esta novidade, que não agrada a todos, mas agora surgiu mais uma evidência. É uma mudança simples, mas que mostra que muito em breve o Telegram deixará de ser "grátis para sempre" como se anunciava.

Os serviços de mensagens parecem estar a mudar e não para melhor na maioria dos casos. Estes querem começar a fornecer funcionalidades e elementos extra, mas requerem que os utilizadores paguem para ter acesso a estas novidades.

É normal a monetização destas propostas, que assim mudam o paradigma e estes serviços. O Telegram parece ser o próximo a aderir a esta nova realidade e já começou por isso a mudar muitos dos seus elementos, entre eles os mais básicos e que nem sempre são reparados.

Foi isso que Alessando Paluzzi revelou no Twitter, mostrando uma dessas alterações. O Telegram, que sempre se gabou de ser um serviço grátis para sempre e sem subscrições, está agora a mudar e apenas se revela sem limites de armazenamento.

Esta é mais uma alteração que está a preparar a chegada do Telegram Premium. Este já foi dado a conhecer há algumas semanas e promete por agora dar acesso a novos autocolantes e outros extras. Claro que estas adições requerem o pagamento

Small changes in #Telegram



ℹ️ This screenshot is based on the new strings available on https://t.co/jIjnX8t5NQ https://t.co/xMNuySSIO6 pic.twitter.com/IwaaA3AQoY