Receitas da Altice Portugal sobem 11,6% para 2,15 mil milhões

A Altice Portugal está em crescimento e os números revelam isso mesmo. Nos nove meses do ano, as Receitas cresceram +11,6% e o EBITDA +13,5%, para 2.159 milhões de euros e 781 milhões de euros respetivamente, face a igual período do ano anterior.

O Investimento da Empresa foi de 341 milhões de euros no mesmo período. No terceiro trimestre de 2023, a performance operacional manteve a sua trajetória positiva, o que se traduziu na continuada aquisição de Clientes, conjugada com níveis históricos de desligamentos, o que permitiu aumentar a Base dos Serviços Fixos em +4,7% nos últimos 12 meses, tendo a Base de Clientes do Serviço de Televisão por Subscrição crescido +3,6%.

A marca de consumo da Altice Portugal, MEO, foi considerada como a favorita pelos portugueses, tendo-lhe sido atribuído o Prémio Marketeer 2023, na categoria de Telecomunicações.

A MEO revolucionou o mercado com o lançamento da 1ª oferta nacional de 10 Gbps simétricos (download e upload) dirigida aos segmentos de consumo e empresarial. Esta solução pioneira de internet, de hipervelocidade através de fibra ótica, introduziu em Portugal uma nova realidade tecnológica com acesso a uma rede com velocidade, fiabilidade e estabilidade nunca antes alcançadas.

A MEO foi a operadora que apresentou a menor taxa de reclamações por mil clientes, fruto da forte aposta da Altice Portugal em níveis de excelência na Qualidade de Serviço prestada aos seus clientes, segundo revela a ANACOM.

O EBITDA aumentou +20,3%, face ao terceiro trimestre de 2022 para 281 milhões de euros, alavancado no crescimento sustentado da Base de Clientes, incremento do ARPU, diversificação do portefólio e na contínua disciplina dos custos operacionais.

O Investimento ascendeu a 110 milhões de euros, reafirmando-se a aposta continuada na transformação das infraestruturas, em elevados standards de qualidade de serviço, na inovação e no investimento em Portugal.

A Altice Portugal lidera em termos de inovação tecnológica e experiência de cliente cada vez mais digital, atingindo 95,6% de cobertura da população portuguesa servida com 5G e com 6,3 milhões de lares e empresas, servidas com Fibra Ótica, em todo o país.