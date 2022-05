Com mudanças constantes na Play Store, a Google procura melhorar o Android de forma muito profunda. Quer remodelar a oferta de apps que tem, arrumando-as de forma mais eficiente e mais interessante para os utilizadores.

Agora, e para complementar a informação presente nesta loja de apps do Android, há uma nova informação útil. A Google quer ajudar os utilizadores e vai indicar se essa app está preparada para correr no equipamento que acede à Play Store da Google.

Ao longo do tempo a Google tem trazido muitas novidades para a Play Store. Estas parecem focar-se na sua parte visual e na forma como as apps são apresentadas aos utilizadores nesta loja do Android para os seus smartphones.

Estas não são as únicas mudanças que têm sido reveladas, com alterações a serem aplicadas também nas funcionalidades. Estas são menos visíveis e afetam os utilizadores de forma diferente, alterando muitas vezes a pesquisa e a forma de instalar as apps.

Agora há uma nova alteração, desta vez focada na informação que é apresentada aos utilizadores, em especial no suporte de cada uma das apps que pode ser instalada. Na zona das informações adicionais, passa a ter dados sobre o suporte desta no Android.

A informação presente revela ao utilizador qual a versão do Android suportada, a compatibilidade associada ao dispositivo a ser usado, e o tamanho do ficheiro da app presente. O utilizador só precisa de decidir se quer ou não instalar esta proposta no seu Android.

Curiosamente, não se deverá limitar ao dispositivo a uso e deverá apresentar também outros que o utilizador tenha e que estiveram ativos nos últimos 30 dias. Assim, fica visível o suporte para o resto dos equipamentos do utilizador.

Esta novidade está agora a chegar à Play Store e a cada vez mais utilizadores. É uma melhoria simples, mas que irá ajudar os utilizadores a decidirem que apps querem ou não ter presentes nos seus smartphones, sem terem de as instalar e avaliar.