No mesmo dia que revelou toda a sua gama Galaxy S22, a Samsung mostrou mais algumas novidades importantes e que querem conquistar o mercado. Uma das que mais se destacou foi o Galaxy Tab S8, presente também ele em 3 modelos.

Agora, e com as pré-vendas a estarem já a acontecer a bom ritmo, a Samsung viu-se obrigada a tomar uma decisão importante. Teve de interromper as vendas do Galaxy Tab S8 por este estar a ter uma procura demasiado elevada.

Sabia-se que os novos modelos de smartphones da Samsung iam causa uma procura grande por parte do mercado. Este é um movimento natural e que acontece sempre que os novos modelos são apresentados, mostrando a qualidade destas ofertas.

O que nem sempre acontece, pelo produto que é, é uma procura acelerada dos tablets da marca. Isso aconteceu agora com o Galaxy Tab S8, que está a ter uma procura acima do normal e até mesmo demasiado elevada. Isso levou a que a Samsung interrompesse a sua venda por 48 horas.

Estamos entusiasmados com a resposta dos consumidores à nossa nova linha Galaxy Tab S8. Devido à grande procura nas últimas 48 horas, pausaremos as pré-encomendas em Samsung.com para o Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy Tab S8. Estamos a trabalhar rapidamente para satisfazer o entusiasmo e a procura dos consumidores. Por favor, fiquem atentos para mais atualizações.

A marca não adiantou mais pormenores sobre esta situação, mas certamente que estará já a corrigir ao problema na sua linha de produção. Mesmo sendo uma situação anormal, certamente que é resultado do excelente tablet que a marca apresentou.

Assim, e nos EUA, estará apenas disponível para compra o modelo Galaxy Tab S8+, tendo o topo de gama e o modelo de entrada de gama sido retirados das propostas da marca. Estes devem retornar em breve à lista de disponibilidades da marca.

Este novo tablet da Samsung tem agradado de forma elevada aos clientes da marca. Com especificações de topo, garante uma excelente proposta para os utilizadores, garantindo hardware excelente e comparável ao que a marca revelou com os novos Galaxy S22.

A Samsung deverá estar a ter um resultado acima do esperado com as vendas quer do Galaxy S22, quer do Galaxy Tab S8. O facto de terem uma procura demasiado elevada é a prova disso mesmo e em breve deve surgir ainda mais informação nesta área.