Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [118]

Cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possam imaginar.

Vamos então conhecer as 5 apps de hoje.

As apps dos nossos Leitores

helpMe – Ajudante Escolar e Fórmulas

Estás farto de carregar papeis para relembrar fórmulas? Não tens quem te ajude com os trabalho de casa? Ou apenas precisas de alguns testes para treinares a tua aprendizagem?

Então a app helpMe pode ser a ajuda que procuras.

A app é 100% grátis, e tem uma comunidade que pretende ajudar quem tem dúvidas. Assim, podes fazer as perguntas que quiseres, relacionadas com os conteúdos escolares.

Para além disso podes aceder a provas e testes e ainda consultar fórmulas e vários conteúdos das diferentes disciplinas.

Há também um espaço dedicado às crianças mais pequenas, onde podem aprender os números, o alfabeto, Cores e Dinossauros.

A app foi desenvolvida pela equipa Stapp Co. e enviada pelo leitor Carlos Carvalho, estando disponível gratuitamente para Android.

helpMe

Impocambio

Impocambio é uma app que permite calcular a comissão de serviço de moeda estrangeira, bem como o imposto de selo aplicados a um pagamento efetuado noutra moeda que não o euro.

Basta que introduza o valor, em dólares ou libras e, por conseguinte, a app converte o valor da moeda estrangeira para euros. Depois será apresentado o valor total a pagar em euros, com a comissão de serviço de moeda estrangeira e o imposto selo incluídos, consoante as taxas aplicadas pelo seu banco.

Relativamente às moedas disponíveis são o USD (dólar americano; o CAD (dólar canadiano); e o GBP (libra do Reino Unido).

Já os bancos inseridos são o Novo Banco, Caixa Geral de Depósitos, Millennium, Montepio, Santander, BPI e ainda o Crédito Agrícola.

A app foi desenvolvida por Luís Pereira e está disponível gratuitamente para Xbox One e Windows 10.

Impocambio

Crown Battler

A app Crown Battles é um jogo de batalhas de 3 contra 3 num multiplayer simples, intuitivo e explosivo.

O jogo é uma nova experiência de shooter com visão de cima, que conta com heróis únicos para enfrentar outros jogadores de todos os cantos do mundo em partidas online.

Assim, caso estejas disposto a aceitar o desafio, deves formar o teu esquadrão, escolher o teu herói favorito e personalizá-lo. Depois basta saltares para a linha da frente de modo a derrotar os teus adversários e capturar o maior número de coroas.

O jogo tem o modo Captura a Coroa, onde o objetivo é capturar a coroa que está no meio do mapa e protegê-la por 15 segundos.

Por outro lado, o modo popular é o Combate Mortal de Equipas onde deves eliminar os adversários, e ganha quem atingir primeiro a pontuação máxima.

O jogo, que está disponível gratuitamente para Android, é da autoria da equipa LoadingPix, tendo sido enviado por Paulo Amaral.

Crown Battles

Moneyboard

A app Moneyboard permite que os utilizadores controlem as suas despesas e receitas de uma forma rápida e intuitiva.

Com esta aplicação financeira pessoal pode gerir o seu rendimento e as suas despesas, através de um software fácil de navegar que permite com apenas alguns toques ou swipes aceder ao seu orçamento, despesas e receitas.

Assim, poderá por exemplo consultar relatórios com todos os fluxos de entrada e saída da sua conta. É ainda possível filtrar as transações por semana, mês.

Principais Funcionalidades:

Rápido e fácil de adicionar despesas ou receitas

Sincronização com iCloud

Adicionar transacções recorrentes

Verifique as entradas ordenadas por data, quantidade, categoria ou nome

Gráficos dinâmicos para melhor ver seu saldo durante um período de tempo

Privado e seguro com a proteção de senha

Suporta diferentes moedas

Categorias personalizáveis

Defina o seu orçamento mensal

Lembretes para nunca se esqueça de adicionar suas despesas diárias

Exporte as suas despesas quotidianas

A app foi desenvolvida por Damien Vieira e está disponível, gratuitamente, para iOS.

Moneyboard

Provérbios Populares Portugueses

Provérbios Populares Portugueses tem mais de 1000 provérbios reunidos numa única aplicação.

Estes provérbios são citações populares que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida.

A app pode ser utilizada com vários objetivos, como por exemplo por curiosidade ou educação. Foi desenvolvida pela equipa Pouic e está disponível gratuitamente para Android.

Anteriormente já havíamos divulgado outras apps desta equipa como a Panda Videos e a Tech Descontos.

Provérbios Populares Portugueses

O que acharam das aplicações desta semana?