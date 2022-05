Realme C30 será o smartphone mais barato da marca chinesa

Basta passarmos brevemente os olhos nalguma loja de smartphones para percebermos que atualmente temos ao dispor vários modelos de diferentes marcas e, claro, para diferentes carteiras e necessidades. No entanto, muitos utilizadores acabam por querer um bom produto, mas a um preço mais acessível.

Neste sentido, o Realme C30 poderá ser então o smartphone mais barato da empresa chinesa.

Se até há uns anos varia apenas algumas marcas com maior presença no mercado dos smartphones, atualmente há uma interessante variedade não só de marcas como também de modelos. As empresas chinesas, por exemplo, têm tido cada vez mais expressão neste segmento mobile e, entre elas, destacam-se algumas, como a Realme.

A marca, que antes pertencia à também chinesa OPPO, mas agora é independente, tem tido um crescimento notável, não só ao nível dos seus produtos, como também da sua popularidade. E de acordo com os seus resultados do primeiro trimestre de 2022, a empresa é agora a quarta no TOP do mercado europeu.

E para continuar com esta pujança, a Realme continua a desenvolver e a produzir vários equipamentos, entre eles o smartphone C30.

Realme C30 será o telefone mais acessível da empresa

O Realme C30 vai chegar em breve ao mercado indiano. Mas, recentemente, os leakers Mukul Sharma (@stufflistings) e Paras Guglani (@passionategeekz) revelaram alguns detalhes acerca das características deste smartphone. De acordo com as informações, o telefone terá um ecrã Full HD+ de 6,6 polegadas, chipset UNISOC de um modelo desconhecido, 2/3 GB de memória RAM e 32/64 GB de capacidade de armazenamento interno.

Por sua vez, o Realme C30 trará uma bateria de 5.000 mAh e oferece carregamento de 10 W. Quanto às câmaras, o modelo terá um sensor de selfie de 5 MP e uma única câmara traseira de 13 MP. As dimensões serão de 8,48 mm de espessura e pesará 181 gramas.

O telefone vai ficar disponível nas cores preto, azul e verde e espera-se então que este seja o smartphone mais barato da empresa, pois o preço deverá começar nos 90 dólares, cerca de 84 euros numa conversão direta à taxa em vigor.

Mas vamos então estar atentos às próximas semanas para perceber o que a marca está a preparar.