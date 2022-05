iTransor para WhatsApp, uma nova forma de transferir conteúdos

iTransor para WhatsApp pode mesmo ser considerado como nova forma de transferir conteúdos. Assim, se pensa adquirir um dispositivo novo com sistema operativo diferente, como por exemplo, passar de um Android para um iPhone ou vice-versa, existe forma de passar o conteúdo pessoal: contactos, fotografias e outros ficheiros.

E, ao mudar um Android para um novo iPhone, uma das coisas mais sérias que se considera é a transferência de todo o conteúdo da aplicação WhatsApp para o novo iPhone. Depois, importante, certifique-se que as mensagens WhatsApp são transferidas corretamente. O WhatsApp, por si só, não oferece esse método. O iMyFone iTransor for WhatsApp é a ferramenta ideal.

Como transferir o WhatsApp do Android para o iPhone e vice-versa

iMyFone iTransor for WhatsApp é um software com um algoritmo poderoso, que permite a transferência direta dos conteúdos do WhatsApp & WhatsApp Business entre dispositivos, mesmo que estes estejam a correr em plataformas separadas.

Então, se mudar de Android para iPhone e vice-versa, o iTransor for WhatsApp pode ajudá-lo a transferir:

todas as mensagens,

fotos,

vídeos

e outros anexos do WhatsApp de um dispositivo para outro.

Logo, esta operação decorre com um elevado grau de facilidade e de rapidez e, mais importante ainda, com a certeza de que se trata de uma tarefa cumprida.

Cópias de segurança

Porém, o iTransor for WhatsApp é ainda uma excelente solução para quando se necessita de fazer cópias de segurança do histórico de conversações WhatsApp no Android/iPhone assim como restaurar a cópia de segurança para qualquer dispositivo, à medida da necessidade de cada utilizador.

Do mesmo modo, esta é uma escolha alternativa e superior à opção oficial do Google Drive e o iCloud. As cópias de segurança do WhatsApp criadas pelo iTransor não serão sobrepostas e podem ser:

visualizadas,

exportadas,

impressas ou

restauradas em qualquer dispositivo.

Transferir conteúdos: como utilizar o iMyFone iTransor para a WhatsApp?

Se à primeira vista parece um pouco impossível que cumpra perante as características e funções que o iTransor for WhatsApp apresenta, numa análise mais cuidada este programa é muito fiável e, em simultâneo, intuitivo de usar.

De seguida, descrevemos um guia passo a passo que mostra as várias funcionalidades do iTransor for WhatsApp:

Como transferir conteúdos do WhatsApp entre o iPhone e o Android

Então, tal como diz na função, para transferir as conversas WhatsApp entre dois dispositivos tudo o que se tem de fazer é ligar os dispositivos ao computador, abrir o iTransor e a transferência será iniciada de imediato.

Passo 1:

Arranque o iTransor WhatsApp Transfer e selecione a opção de transferir o WhatsApp entre dispositivos. Depois ligue os dispositivos iPhone/Android ao computador através de cabos USB. No caso de dispositivos Android, será necessário ativar a depuração USB para assim permitir que o programa aceda aos dados do smartphone. Para dispositivos iOS, é necessário proceder ao desbloqueio do dispositivo assim como selecionar "Confie neste computador" para permitir que o programa detete o dispositivo.

Passo 2:

Uma vez detetados os dispositivos detetados e basta clicar em "Transferir" para se iniciar imediatamente a transferência do WhatsApp. Nota: caso o dispositivo de destino seja o iPhone, deverá desativar o Find My iPhone e instalar o WhatsApp no mesmo.

Passo 3:

Finalização, pois o processo de transferência será concluído dentro de alguns minutos e depois é possível visualizar as mensagens e anexos incluindo fotografias, vídeos e mensagens de voz do WhatsApp no iPhone ou Android de destino.

Conheça todo o processo aqui.

Função de Cópia de segurança do WhatsApp no iPhone ou Android

Utilizar o iTransor para o WhatsApp para efetuar cópias de segurança é também um processo muito simples.

Passo 1:

Execute o iTransor WhatsApp Backup e selecione "Back Up WhatsApp on Devices" no painel que aparece no lado esquerdo, depois ligue o Android ou iPhone ao computador.

Passo 2:

Quando o dispositivo estiver ligado, clique em "Back Up" e depois escolha se o que pretende é fazer o backup do WhatsApp ou do WhatsApp Business.

Passo 3:

No caso de ser iPhone, basta aguardar que o processo de cópia de segurança esteja concluído. Se for para o Android, para efetuar a cópia de segurança, é necessário que se siga o guia de passos que aparece no ecrã para instalar um WhatsApp personalizado no dispositivo.

Função de Restaurar a cópia de segurança do WhatsApp para o iPhone/Android

Passo 1:

Execute o iTransor WhatsApp Restore e escolha "Restore/Exportar WhatsApp Backup", depois selecione uma cópia de segurança da lista e clique em "Restore to Device".

Passo 2:

Se necessário, é possível fazer uma pré-visualização da cópia de segurança do WhatsApp e de seguida ligue o dispositivo iPhone ou Android ao programa através de um cabo USB.

Passo 3:

Em primeiro lugar, clique em "Restore" (Restaurar) para se iniciar o processo. Quando a restauração estiver concluída, poderá verificar o histórico de conversas WhatsApp no dispositivo. - Para restaurar a cópia de segurança para o Android, é necessário instalar o WhatsApp personalizado no dispositivo. - Para restaurar a cópia de segurança para o iPhone, tem de se certificar que o WhatsApp está instalado e que o Find My iPhone está desativado. - Os dados do WhatsApp no dispositivo serão apagados. Antes do restauro, é possível fazer uma cópia de segurança para assim evitar a perda de dados.

Função de Exportar a cópia de segurança do WhatsApp para HTML/CSV/XLS

Passo 1:

Execute o iTransor WhatsApp Exporter e escolha "Restore/Export WhatsApp Backup" no painel esquerdo, depois selecione uma cópia de segurança da lista apresentada e clique em "Exportar para computador".

Passo 2:

O programa começará a digitalizar os dados na cópia de segurança do WhatsApp. Depois de terminada a digitalização, é possível visualizar e analisar os chats ou anexos que o utilizador pretende exportar.

Passo 3:

O iTransor para WhatsApp permite exportar os chats WhatsApp para ficheiros HTML ou CSV/XLS. Terá apenas de escolher e clicar em "Exportar".

Conclusão.

Em resumo, este iTransor para WhatsApp, na mais recente versão de 2022, mostra-se cada vez mais completo e eficaz. As suas funções superam mesmo o próprio WhatsApp e deixam qualquer utilizar descansado na hora de mudar de smartphone, mesmo com sistemas operativos diferentes.

Sem dúvida, recomendado.