Não é simples ter uma ferramenta que integre todos os sistemas operativos que estão no mercado. Partilhar dados entre estas plataformas é um desejo que existe há muitos anos e que dificilmente se tem materializado.

A OnePlus tenta agora a sua proposta neste campo, tentando criar uma ponte entre o Android, iOS, Windows e o macOS. O Clipt quer ser uma alternativa e está agora disponível para todos testarem e verem da sua utilidade.

Uma nova proposta da OnePlus para todos

Com uma aposta mais alargada, a OnePlus tem procurado mudar muito a sua oferta. Para além dos smartphones, a marca aposta em software e em especial numa nova área. A OneLab é o local onde novos projetos, totalmente diferentes, vão ser desenvolvidos e amadurecidos.

O Clipt é a primeira proposta da OnePlus e quer garantir que é possível transferir dados entre os smartphones e o desktop. Criado não apenas para o Android, quer em breve ter uma oferta para iOS. Do outro lado, temos o suporte para o Windows e o macOS.

Clipt para transferir dados entre plataformas

Quem tem de transferir dados de forma permanente entre os smartphones e o deskop tem aqui uma solução da OnePlus a ponderar. Suporta a troca de ficheiros, imagens, texto e até links tanto do Android e do iOS para o Windows e o macOS, como no sentido oposto.

Se no caso dos smartphones tudo assenta numa app, no outro extremo temos uma extensão que deverá ser usada no Chrome. Também a fazer a união de todos estes componentes, temos o Google Drive, por onde todos os dados vão passar entre plataformas.

Para usar no Android, iOS, Windows e macOS

Quem quiser testar o Clipt só precisa de instalar o componente necessário no seu dispositivo. Se estivermos a falar de um smartphone ou tablet Android, basta aceder à Play Store. No caso do Windows ou do macOS, então só necessitam da extensão criada para o Chrome.

Este é um passo importante da OnePlus para alargar a sua influência. O Clipt quer ocupar o espaço que outras apps já tentaram e que conseguiram com um sucesso relativo. É uma excelente ideia e que poderá bem ser a ferramenta certa para integrar Android, iOS, Windows e macOS.