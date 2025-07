Nova app e portal do SNS 24 custaram mais de 1,5 milhões de euros

O lançamento das novidades aconteceu no 8.º aniversário do SNS 24, no passado dia 23 de julho. Num investimento superior a 1,5 milhões de euros, houve algumas modificações. No entanto, há vários utilizadores com problemas na app.

A App SNS 24 está disponível gratuitamente na App Store (iOS), no Google Play (Android) e na App Gallery (Huawei). Pode ser descarregada em smartphones e tablets com os sistemas operativos iOS (versão igual ou superior a 24), Android (versão igual ou superior a 15.1) e Huawei (versão igual ou superior a 24).

São diversos os serviços que utilizar na aplicação, destacando-se a possibilidade de marcar consultas, aceder ao boletim de vacinas, consultar receitas e exames, consultar o seu testamento vital, fazer teleconsultas e muito mais.

Pode fazer a autenticação com a Chave Móvel Digital ou inserindo o seu número de utente do Serviço Nacional de Saúde. A App cumpre as normas de proteção de dados (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados – RGPD) e utiliza tecnologia de encriptação avançada para proteger os seus dados pessoais e clínicos.



O que há de novo na App SNS 24?

Interface renovada e mais intuitiva

Marcação de consultas em cuidados de saúde primários

Acesso a cheques-dentista

Delegação de acessos a diferentes utilizadores – pode adicionar até 10

Há vários clientes que se têm queixado de problemas ao nível da app. De acordo com os relatos, a autenticação tem sido o maior problema, com a app a rejeitar as autenticações. Pode saber mais sobre a app aqui.