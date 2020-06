5 novas apps para instalar no seu smartphone [Android/iOS]

São inúmeras as apps disponíveis nas lojas de aplicações dedicadas aos diferentes sistemas operativos. Para que tenha uma boa seleção de aplicações, é com frequência que aqui deixamos algumas boas sugestões para Android e iOS.

Hoje temos mais uma seleção de apps para o seu smartphone.

5 apps para instalar no seu smartphone [Android/iOS]

Focus To-Do

Numa altura em que o trabalho e estudo são feitos a partir de casa, a concentração poderá não ser a maior. No entanto, há ferramentas que podem ajudar nesta difícil tarefa.

Uma delas é, portanto, a Focus To-Do: Pomodoro Timer & Lista de Tarefas. Esta app baseia-se no conceito Pomodoro de gestão de tempo para execução das tarefas. Além disso, inclui inúmeras funcionalidades para organizar o seu trabalho e as tarefas diárias. Poderá ter acesso a esta app não só no Android e iOS, mas também no seu PC (Windows ou Mac) e ainda numa extensão para Chrome.

Notebloc

A Notebloc surge como uma das apps mais completas para digitalizar documentos, permitindo, posteriormente, editá-los ou adicionar notas. Poderá ainda ter esta app como um complemento aos apontamentos da escola, ou documentação do trabalho.

Os ficheiros digitalizados poderão ser guardados como PDF ou como JPG. A app só está disponível para Android, no entanto, poderá encontrar aqui alternativas para iOS.

Homepage: Notebloc

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 [Android]

Quibi

Quibi surge aqui como um serviço de entretenimento rápido. Em episódios de 10 minutos, ou menos, poderá assistir a grandes produções, entre comédias, dramas, documentários e muito mais.

A plataforma exige uma subscrição, as tem duas semanas para poder experimentar de forma gratuita.

Groovepad – Criador de música

Com o objetivo de descontrair um bocado durante o seu dia atarefado, deixamos como sugestão a app Groovepad. Através dela poderá criar as suas músicas com grande facilidade, mas também com grande qualidade.

Só precisa de escolher os seus géneros favoritos e de tocar nas teclas para fazer batidas e criar a sua música.

Homepage: Easybrain

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 [Android]/ 4,8 [iOS] Estrelas

MUBI — Curated Films

Por fim, ainda a pensar nos amantes do cinema, deixamos como sugestão uma app de curadoria na área. Com ela receberá sugestões de grandes filmes que, provavelmente, nunca iria descobrir de outra forma.

Os programadores garantem que todas as sugestões são dadas por pessoas, sem robôs ou algoritmos. Os filmes podem ser vistos via streaming ou poderá fazer o download para qualquer dispositivo. Uma vez mais, existe uma subscrição ao serviço associada.