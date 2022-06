5 novas apps Android para instalar no seu smartphone

As apps são cada vez mais poderosas ajudando os utilizadores nas mais variadas tarefas, nem que sejam elas passar alguns minutos a jogar um bom jogo.

As propostas que hoje trazemos são complementos ao smartphone Android. Venha conhecer estas aplicações.

BetterSleep: Monitor de sono

A app BetterSleep vai ajudá-lo a compreender e a melhorar o seu sono com o monitor do sono, sons tranquilos premium e conteúdo guiado adaptado aos diferentes utilizadores.

Esta é uma app recomendada por médicos da área, neuropsicólogos e especialistas em sono.

Homepage: Ipnos Software

Preço: Gratuito (com versão premium)

Pontuação: 4,6 Estrelas

WaterMinder - Hidratação

Com base no seu peso corporal (ou no seu objetivo pessoal), a app WaterMinder recorda-o de quando deve beber água para atingir os seus objetivos diários. Ao conferir a entrada de água atual visualmente ou em percentagem, saberá de forma precisa e imediata o seu nível de hidratação.

Homepage: Funn Media

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Adobe Acrobat Reader: Ler PDF

Para quem procura um completo software para ler e editar PDFs, esta é talvez uma das melhores opções do mercado e que é constantemente atualizada, com a oferta de novas funcionalidades e melhorias ao nível do desempenho.

Poderá criar links para partilhar ficheiros, ver e fazer anotações, ler mais facilmente com o modo líquido, preencher e assinar formulários, editar texto, formato e imagens.

Homepage: Adobe

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Cards - Carteira Móvel

Se é daqueles que tem muitos cartões para gerir, das lojas, ginásio, cartões de saúde... Esta app é para si. Poderá ter todos os cartões numa só app e usar sempre que for necessário.

Homepage: Cards

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Collect by WeTransfer

A app Collect oferece a melhor forma de guardar tudo o que o inspira e alimenta as suas ideias. Carregue imagens e vídeos, guarde links e qualquer coisa e organize tudo em quadros visuais.

Pode, se assim o entender, partilhar os seus quadros com outras pessoas e até ter quadros criados em colaboração.