Nunca mais passe um aperto: esta aplicação é o “Waze” das casas de banho em todo o mundo

Encontrar uma casa de banho pode tornar-se um verdadeiro desafio, sobretudo quando se está a viajar numa cidade desconhecida ou num país onde nem sempre é fácil pedir indicações. Para resolver esse problema existe o Flush Toilet Finder, uma aplicação gratuita que muitos já apelidam de “Waze das casas de banho”.

Com uma base de dados colaborativa que reúne mais de 200 mil casas de banho espalhadas por todo o mundo, a aplicação, para iOS e Android, permite localizar rapidamente o WC mais próximo e obter indicações para lá chegar.

Encontrar um WC em segundos

O funcionamento é extremamente simples. Depois de conceder acesso à localização, a aplicação apresenta um mapa com todas as casas de banho disponíveis nas imediações.

Ao selecionar uma delas, o utilizador pode obter imediatamente a rota através da aplicação de navegação instalada no smartphone, tornando o processo semelhante ao que acontece quando se procura um restaurante ou um posto de combustível.

A pesquisa também pode ser feita em qualquer cidade do mundo, mesmo antes da viagem começar.

Muito mais do que a localização

A aplicação não indica apenas onde fica a casa de banho. Em muitos casos é possível saber antecipadamente:

Se o acesso é gratuito ou pago;

Se é necessária uma chave;

Se existe acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida;

Se dispõe de fraldário;

Outras características úteis consoante a informação disponível.

Funciona mesmo sem Internet

Uma das funcionalidades mais interessantes é a possibilidade de utilizar a base de dados mesmo sem ligação à Internet.

Grande parte da informação fica armazenada localmente no dispositivo, permitindo encontrar rapidamente uma casa de banho mesmo quando se está em roaming ou sem cobertura móvel.

A comunidade ajuda a manter a informação atualizada

Tal como acontece no Waze, a qualidade da informação depende também da participação dos utilizadores.

Sempre que encontram uma nova casa de banho pública ou verificam que alguma informação está incorreta, podem adicionar novos locais ou corrigir dados existentes. Esta abordagem colaborativa faz com que a base de dados continue a crescer em milhares de cidades espalhadas pelo mundo.

Há limitações?

Sim. Como qualquer plataforma colaborativa, nem todas as localizações estão permanentemente atualizadas. Alguns utilizadores referem que determinados locais podem já não existir ou que algumas informações podem estar desatualizadas, sobretudo em zonas menos movimentadas.

Ainda assim, para muitos viajantes continua a ser uma ferramenta indispensável para evitar situações de emergência.

Vale a pena instalar?

Mesmo que não seja uma aplicação para utilizar diariamente, o Flush Toilet Finder pode revelar-se extremamente útil em viagens, festivais, passeios turísticos ou deslocações a cidades desconhecidas.

É uma dessas aplicações que raramente se abre… até ao momento em que se torna absolutamente indispensável.