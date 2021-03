5 apps Android gratuitas para instalar no seu smartphone

As aplicações móveis são de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 aplicações gratuitas para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

5 apps Android gratuitas

Dogo

Os cães precisam de disciplina para evitar que a casa fique destruída. Existem inúmeras técnicas que devem ser colocadas em prática logo desde que o cachorro chega a casa. Mas os adultos também aprendem rápido.

A app Dogo oferece mais de 100 habilidades, jogos e programas de treino mais longos para aplicar com o seu cão. A aplicação é gratuita, mas apenas por 7 dias. Depois deverá subscrever um plano.

Homepage: Dogo

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Moises: Plataforma de Música IA + Removedor de Voz

Eleve a sua criatividade musical e pratique com o Moises. A grande vantagem desta app é a possibilidade de separar faixas de músicas, isolar ou extrair vozes e instrumentos. Permite ainda mudar o tom e a velocidade em tempo real, e sincronizar instantaneamente metrónomo e música.

A versão gratuita tem algumas limitações face à versão paga. Por exemplo, só permite fazer 5 uploads por mês e há um limite de separação de instrumentos, sendo que a versão paga não impõe qualquer limite.

Homepage: Moises Systems

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Comprimir e redimensionar foto

A partilha de fotos e o seu armazenamento condiciona, para muitos utilizadores de smartphones, a gestão do conteúdo que pode manter guardado. Sem prejudicar a qualidade das fotos, permite então poupar algum espaço no dispositivo.

A app, além de redimensionar as fotos, permite comprimi-las, girar e recortar e até fazer pequenos ajustes de edição.

Homepage: Lit Photo

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Timesheet – Horários

Timesheet permite a gravação das suas horas de trabalho com um simples toque num botão. Pode facilmente adicionar intervalos, despesas e notas. Faça uma gestão dos seus projetos e exporte os dados para o Microsoft Excel (XLS, CSV).

Assim, terá uma visão geral e estatísticas claras do tempo que passa a trabalhar, acabando por ajudá-lo a otimizar o seu tempo e a não trabalhar horas a mais do que aquelas que deve.

Walli – Papéis de parede HD

Se é um apaixonado pela personalização do seu dispositivo Android, então vai gostar desta app recheada de wallpapers de qualidade e com imagens criativas alimentadas por uma comunidade de artistas.

Além da versão gratuita, poderá também ter acesso a uma versão premium mais completa.