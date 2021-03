Chegou o CupCarbon 5.0: Simulador de rede de sensores e smartcities

Já ouviu falar no simulador CupCarbon? A área do IoT (Internet das Coisas) surgiu como a nova geração da Internet, onde os dispositivos passaram a ser inteligentes e a comunicar entre eles. É agora possível controlar ou monitorizar, remotamente, as mais diversas variáveis, como, por exemplo, temperatura ambiente, CO2, tráfego de uma cidade, nível de humidade, etc.

Se pretender simular algum ambiente e protocolos de comunicação, experimentem a nova versão do simulador CupCarbon.

A implementação de vários nós de IoT é muito difícil, dispendiosa, demorada e pode ser impossível quando os nós têm de ser reprogramados frequentemente ou quando os nós são implantados em locais distantes, por exemplo, em diferentes cidades ou países.

Assim, o uso de software para simular a implementação, reconfiguração e monitorizar os algoritmos de comunicação dessas redes são muito práticos e úteis em determinadas fases de um projeto. A plataforma “CupCarbon” foi desenvolvida para esse fim.

O CupCarbon é um simulador para smartcities e rede de sensores (WSN). Uma versão gratuita do simulador CupCarbon está disponível online, o software foi desenvolvido em JAVA e não necessita de instalação.

Basta descompactar o ficheiro ZIP para uma pasta à escolha e abrir o ficheiro “cupcarbon.jar”. Claro, para isso necessita de uma versão do JAVA instalada.

Principais novidades do CupCarbon 5.0

O utilizador pode desenvolver scripts em senscript e agora também em python. O símbolo $ deixa agora também de ser necessário de usar nas variáveis. As strings devem agora estar dentro de aspas. Mas as novidades não se ficam por aqui:

CupCarbon 5 integra 2 novos dispositivos IoTNode e IoTRNode que podem comunicar via protocolo MQTT

Nova versão do SenScript

Suporte para a linguagem de programação Python

Uso do MQTT para simular nós virtuais e nós reais baseados em dispositivos Arduino e ESP32

Possibilidade de integrar dispositivos ESP32

Possibilidade de integrar nas simulações equipamentos Android

Esta plataforma integra ainda a API do OSM (Open Street Maps) e Google Maps, se pretender simular em locais reais, ou utilizar um fundo uniforme.

CupCarbon