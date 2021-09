NOS é a primeira operadora a ter cartões SIM em plástico 100% reciclado

A NOS revelou hoje que os seus cartões são 100% reciclados e feitos a partir de resíduos provenientes da produção industrial de embalagens e de material de impressão.

"Pequenas" medidas podem ter enorme impacto no ambiente como, por exemplo, um pequeno cartão SIM que é usado por milhões de pessoas.

A NOS ambiciona alargar este método a todos os novos cartões SIM

Todos os anos circulam milhões de cartões SIM em Portugal, resultando numa produção que gera volumes significativos de CO2 e plástico. Com o objetivo de inverter este ciclo, a NOS lançou agora os primeiros cartões SIM do mercado, produzidos em plástico 100% reciclado.

A introdução de cartões SIM provenientes de materiais reciclados começará pela marca WTF, que impacta um target jovem. Os cartões antigos serão escoados durante os próximos meses, de forma a evitar desperdício. Este novo processo vai permitir evitar a produção de cerca de uma tonelada de plástico virgem por ano. No fim do seu ciclo de vida, o plástico usado para fazer os cartões pode ser reciclado e utilizado novamente.

De acordo com o comunicado enviado ao Pplware, a NOS refere que este movimento materializa o compromisso da empresa com a redução da pegada carbónica e com a promoção da utilização circular de recursos. Os novos cartões são desenvolvidos pela NOS em parceria com a IDEMIA – empresa líder global em Identidade Aumentada, e são produzidos a partir da reciclagem de plástico, proveniente de resíduos pós-industriais de embalagens e material de impressão, garantindo exatamente as mesmas valências de conectividade.

A NOS ambiciona alargar este método a todos os novos cartões SIM, uma operação que representará uma diminuição de 15 toneladas de produção de plástico em três anos.