Microsoft: Há novos dispositivos Surface já preparados para o Windows 11

A Microsoft reservou o dia de hoje para dar a conhecer a sua nova família de produtos Surface. Entre dispositivos e acessórios o destaque vai desde logo para o Surface Go 3 que será o primeiro a chegar a Portugal, já a 5 de outubro a partir de 449 € e com o Windows 11.

Mas as novidades vão além desse dispositivo. O Surface Laptop Studio e a Surface Slim Pen 2, o Surface Pro 8, o Surface Pro X, Surface Adaptive Kit e o Microsoft Modern USB-CHeadset, são outras das novidades que vão estar disponíveis no início do próximo ano.

Windows 11 antecipa apresentação de novos dispositivos Surface

Será no dia 5 de outubro que a Microsoft vai lançar o seu novo sistema operativo, o Windows 11. É então neste contexto que a empresa acaba de anunciar novo hardware da linha Surface, aproveitando ainda de todo o ecossistema proporcionado pela Microsoft 365, Teams, Edge e Game Pass, entre outros serviços.

Os novos membros da família Surface oferecem novas funcionalidades focadas na melhoria da produtividade, especialmente em ambientes de trabalho híbridos, onde a experiência do utilizador, o seu rácio dos seus ecrãs 3:2 - ideal para visualizar documentos com maior conforto - e a qualidade das câmaras fazem a diferença.

Com o Windows 11, o utilizador irá então tirar máximo partido das novas funcionalidades do novo sistema operativo. Neste sentido, o trabalho de conceção dos novos dispositivos, que tem na sua base as novidades oferecidas pelo Windows 11, dá origem a uma nova geração de equipamentos que permite maximizar os benefícios e capacidades do software.

Por outro lado, os novos acessórios promovem a acessibilidade de dispositivos para todas as pessoas e melhoram a experiência de utilização, colocando também a sustentabilidade no topo das prioridades com recurso a materiais e embalagens amigas do ambiente. Esta iniciativa está incluída no programa "Healthy Design, Healthy Planet", que garante a sustentabilidade ao longo de todo o processo de produção até à própria cadeia de abastecimento.

Surface Go 3 chega a 5 de outubro com o Windows 11

O primeiro dispositivo Microsoft a chegar a Portugal é o Surface Go 3. Trata-se de uma máquina 2 em 1, a "mais portátil" do mercado, segundo a empresa. O novo Surface Go 3 mantém o mesmo design que a versão anterior, mas recebeu novo hardware o que faz com que seja até 60% mais rápido.

Esta nova geração tem disponíveis duas versões de processadores, Intel Core i3-10100Y ou Pentium Gold 6500Y, e até 8 GB de RAM. Tem uma bateria com até 11 horas de autonomia e diferentes funcionalidades focadas na segurança do dispositivo e dos seus dados.

O seu ecrã PixelSense de 10,5"está otimizado para uso táctil e através de caneta digital, oferecendo versatilidade e portabilidade que o tornam ideal para as tarefas do dia a dia, tanto para lazer, como para maximizar a produtividade no setor da educação ou negócio.

Pesa 544 gramas, tem duas câmaras HD de 1080p, microfones de longo alcance, Dolby Audio e ligação LTE opcional.

O Surface Go 3 estará disponível em Portugal a partir do próximo dia 5 de outubro, com um preço recomendado a partir dos 449 euros.

Surface Laptop Studio, Surface Pro 8 e Surface Pro X

Com data de lançamento prevista apenas para o início de 2022, a Microsoft deu ainda a conhecer os sucessores de alguns dos seus computadores, nomeadamente, os Surface Laptop Studio, Surface Pro 8 e Surface Pro X.

O Surface Laptop Studio é uma evolução do Surface Book. Desenvolvido em conjunto com o Windows 11, o Surface Laptop Studio é o mais potente computador da empresa construído até à data.

É um dispositivo com três modos de trabalho diferentes - workstation, stage e studio -, que recria a versatilidade e permite adaptar-se ao modelo de trabalho de cada utilizador. Além disso, o Laptop Studio dispõe de espaço de armazenamento e carregamento sob o teclado para a sua caneta digital, a Surface Slim Pen 2.

A Surface Slim Pen 2 é outra das novidades deste evento. Oferece, segundo a marca, um maior controlo, precisão e reação ao toque, dando ao utilizador a sensação de usar uma caneta no papel. A Pen Slim 2 pode ser guardada e carregada em dispositivos Surface compatíveis, facilitando a sua utilização em qualquer lugar.

O Surface Pro 8 é um salto muito significativo face às versões anteriores do icónico 2 em 1 da Microsoft. O Surface Pro 8 estreia um ecrã de 13 polegadas de alta resolução, bem como um chassis com contornos mais curvos para refinar o seu perfil e manter o seu formato ultraportátil.

Tem processadores Intel Core de 11ª geração, uma nova seleção de portas – entre as quais se destacam duas ligações Thunderbolt – e uma notável melhoria nas suas câmaras e colunas. Vem ainda com uma nova capa de teclado Type Cover que inclui espaço de armazenamento e carregamento sem fios para a Surface Slim Pen 2.

O Surface Pro X também foi renovado com um novo modelo, focado em diferentes tipos de público, com uma opção apenas Wi-Fi que tem um preço de entrada mais acessível.

O Surface Pro X é ideal para utilizadores que procuram flexibilidade e mobilidade num dispositivo leve e fino, com suporte a aplicações nativas e emulação X64 que dá vida ao ecossistema do Windows.

Os acessórios e um compromisso ambiental

Além dos computadores, foram também apresentados alguns acessórios. A Surface Slim Pen 2 foi uma delas, mas há ainda a destacar o Ocean Plastic Mouse, o Surface Adaptive Kit e o Microsoft Modern USB-CHeadset.

O Ocean Plastic Mouse ficará disponível também a 5 de outubro e surge integrado num compromisso da empresa em termos de sustentabilidade. Até 2030, o objetivo é tornar a Microsoft negativa em termos de emissões de carbono e positiva no consumo de água - reabastecendo mais do que consome e não gerar volume de resíduos.

Para atingir este objetivo enquanto empresa, a Microsoft avalia continuamente cada produto, componentes e processo de produção do ponto de vista da sustentabilidade.

A Microsoft aplica princípios circulares, facilitando aspetos como a reparação, recondicionamento, reutilização e reciclagem de cada elemento. Além disso, a escolha de componentes de alta qualidade torna os dispositivos mais fiáveis e têm uma vida útil mais longa, o que também contribui para reduzir a pegada ambiental.

O Ocean Plastic Mouse é mais um exemplo do importante compromisso da Microsoft com um planeta mais sustentável. Através de uma colaboração única com a SABIC, a empresa criou uma resina de alta qualidade feita a partir de 20% de plástico reciclado dos oceanos, recuperado diretamente das suas águas ou recolhido nas suas margens. O Ocean Plastic Mouse, feito com esta resina, é um rato confortável e amigo do ambiente.

O Ocean Plastic Mouse estará disponível em Portugal a 5 de outubro a um preço de venda a retalho recomendado de 27,99 euros.

O Surface Adaptive Kit é um pack para maximizar a acessibilidade dos dispositivos Surface, permitindo-nos adaptar-nos às necessidades específicas de cada utilizador. Embora esta ferramenta possa ser utilizada por qualquer pessoa, foi criada especialmente para ajudar quem tem problemas de visão e/ou mobilidade a utilizar os seus dispositivos Surface de uma forma mais simples. Saiba mais aqui.

Finalmente, o Microsoft Modern USB-CHeadset é um auricular desenvolvido para obter a melhor experiência de áudio em Microsoft Teams. O seu design leve, controlos de reunião e fácil configuração ajudam o utilizador a manter-se conectado e focado durante todo o dia.

Todos estes produtos serão lançados em Portugal. No entanto, durante o evento ainda houve espaço para apresentar o novo Surface Duo 2, com sistema operativo Android. Este dispositivo vem com dois ecrãs interiores e agora, na zona da lombada, há um terceiro painel para indicação de algumas notificações. Além disso, tem suporte para caneta e uma câmara tripla na capa traseira.

Este dispositivo não chegará ao nosso mercado, mas não deixa de ser um excelente lançamento da Microsoft.