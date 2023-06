Apesar de estar ainda longe de estar disseminado, o 5G tem mostrado como a Internet nos smartphones pode ser mais rápida. Esta velocidade afinal pode ser mais rápida e a Nokia descobriu como o fazer no Android. Esta melhoria vai chegar muito em breve.

Ainda deverá ser testado em cenários reais, mas a Nokia afirma ter testado com sucesso uma nova técnica que permite obter mais velocidades de internet móvel. Esta será uma capacidade única e que se vai adaptar, dependendo de necessidades de cada um dos utilizadores.

A empresa afirma ter sido a primeira a implementar algo chamado de segmentação de rede ("Network Slicing") nos smartphones Android com 5G. Isso traz um aumento de velocidade segundo as necessidades que os utilizadores têm a cada momento, dependendo das necessidades das apps que estão a ser usadas.

A novidade da Nokia para o 5G no Android não é nova, mas tem agora espaço para ser explorada. A segmentação de rede é uma técnica que consiste em dividir uma rede física em várias redes virtuais. Todas vão ser baseadas no mesmo hardware, mas independentes de forma lógica.

Cada rede individual é capaz de fornecer diferentes serviços personalizáveis ​​para cada tipo de apps, dependendo dos seus requisitos. Por exemplo, seria possível criar uma rede para apps de streaming de vídeo e outra para jogos, cada uma com as suas características específicas e diferentes.

A Nokia afirma que esse recurso de segmentação de rede estará disponível com o Android 14 assim que este for lançado, no final do verão. Assim, espera-se que esta novidade seja compatível com todos os smartphones e apps que usarem a nova versão do sistema operativo da Google e não requer um novo smartphone para poder ser aproveitado.

Importa referir que a Nokia que revelou esta novidade não é a fabricante de smartphone. Falamos da empresa de telecomunicações e que tem soluções 5G que estão a ser implementadas em muitos países.