Maioria não concorda com a taxa de 30% da App Store e Google Play

As taxas aplicadas pela Apple e pela Google sobre transações em apps nas suas lojas App Store e Google Play são um dos temas polémicos do momento. Estas práticas já foram criticadas por várias pessoas, entidades e programadores. Recentemente, para evitar estas taxas, a Epic Games adotou uma estratégia que foi contra as regras e levou mesmo ao banimento do popular jogo Fortnite de ambas as plataformas.

Este é, portanto, um assunto quente do momento e, como tal, questionámos os nossos leitores sobre se concordavam ou não com estas taxas. Vamos conhecer todos os resultados.

Concorda com a taxa de 30% sobre transações na App Store e Google Play?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.626 respostas obtidas.

Através dos dados obtidos, percebemos claramente que a maioria, com 68% dos votos, NÃO concorda com a taxa de 30% sobre transações na App Store e Google Play (1.798 votos).

Por sua vez, apenas 32% dos leitores dizem concordar com esta práticas das lojas de aplicações da Apple e da Google (828 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados:

Segundo algumas opiniões, esta taxa condiciona e é um obstáculo ao crescimento dos programadores. Isto porque uma parte da sua receita fica para a Apple e Google. Por outro lado, quem concorda com esta taxa considera que os programadores e as criadoras de jogos devem pagar para usufruir de um serviço e de uma plataforma que promove e publicita as apps de maneira gigantesca.

Relembramos que a Epic Games ainda tentou em tribunal que a Apple revertesse a sua decisão na remoção do Fortnite, mas não obteve sucesso.

Se não respondeu a esta questão, diga-nos agora se concorda com a taxa de 30% sobre transações na App Store e no Google Play.

