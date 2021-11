Com o aproximar do final do ano fica claro que a Samsung terá ajustado os seus planos de lançamento de smartphones. O mercado está ainda a ajustar-se a mudanças profundas e a falta de materiais poderá ter aqui um peso importante.

Ainda assim, a Samsung tem planos bem claros sobre os seus próximos lançamentos. As certezas acumulam-se e os rumores dão mostras disso mesmo. Assim, já se conhecem os planos da Samsung para os próximos lançamentos de smartphones.

O espaço que está a ser preparado traz um clássico da Samsung. Falamos do Galaxy S22, a evolução do modelo que a marca lança no final do ano ou no início do próximo. Este tem tudo para conquistar o mercado, havendo já muitos rumores sobre a sua chegada eminente.

Galaxy S22 chega ao mercado no final de janeiro

Algo que se procura saber é a data de lançamento. Esta vai depender de muitos fatores, mas há já quem tenha informações privilegiadas e que saiba quando este vai se apresentado. O que foi revelado aponta para janeiro de 2022.

Ao contrário de outros anos, esta nova proposta da Samsung será apresentada no final do mês, ainda sem qualquer informação confirmada. Tudo aponta para que chegue na última semana desse mês. Por confirmar está ainda o dia certo para essa mesma apresentação.

Samsung tem mais lançamentos preparados

A movimentação para o final de janeiro da chegada do Galaxy S22 poderá estar associada à chegada de outro smartphone da Samsung. O Galaxy S21FE tem vindo a ser falado e até confirmado, mas sem que o seu lançamento aconteça.

Este foi já também adiado várias vezes, mas parece estar pronto para ser lançado em breve. Os dados mais recentes apontam para o dia 11 de janeiro, com a sua pré-venda a iniciar-se alguns dias antes.

A Samsung parece estar a tentar gerir de forma muito controlada os seus lançamentos, para que não colidam e não concorram diretamente. Mesmo em patamares diferentes, importa garantir que existe espaço para todos os modelos conseguirem conquistar a sua quota de mercado e os utilizadores.