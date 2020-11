iPhone 12 vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Qual o mais poderoso?

iPhone 12 vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra? QUal escolher? No segmento dos smartphones é normal existirem comparativos aos mais diversos níveis. Por normas, são comparadas as especificações, a resistência do equipamento, as câmaras e até o poder de processamento.

No batalha do desempenho, qual será o mais poderoso, o dispositivo da Apple ou da Samsung? Veja o vídeo.

Em plena black Friday e com o Natal cada vez mais próximo, é altura de começarmos a escolher as prendas. Para quem gosta de smartphones topo de gama, tem no mercado uma vasta gama de equipamentos e o mais difícil é mesmo escolher. Com o lançamento do iPhone 12, chegam novas dúvidas sobre, dentro dos mais poderosos, qual escolher?

Recentemente no canal de YouTube SpeedTest G foi partilhado um vídeo que compara o desempenho do iPhone 12 com o Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

iPhone 12 vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Quem ganha em desempenho?

Como se pode ver no vídeo, o iPhone ganha claramente ao Samsung Galaxy Note 20 Ultra… e o avança ainda é significativo. De acordo com os resultados partilhados, no teste ao CPU o iPhone 12 termina a tarefa em 32,5 segundos enquanto o Note 20 Ultra demora 38 segundos.

Já no caso da GPU, o equipamento da Apple realizou a tarefa em 13,5 segundos e o equipamento da Samsung precisou de 16,4 segundos. Em termos de resultados finais, o Note 20 Ultra necessitou de mais 13 segundos, comparativamente ao dispositivo da Apple, para realizar as tarefas. A diferença de tempos parece pouco, mas não esquecer que os testes foram de pouco mais de um minuto, sendo assim uma diferença significativa.

De relembrar que ao nível do SoC, o dispositivo da Apple vem com o A14 bionic, enquanto que o dispositivo da Samsung vem com o SoC Snapdragon 865+. Ambas as máquinas são bastante poderosas e por isso pertencem ao segmento premium.

