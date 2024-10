Quer mudar o WhatsApp? Veja como poderá fazê-lo em breve nas conversas no iOS

A personalização parece ser um dos pedidos mais recorrente que os utilizadores têm feito. Além de uma mudança na interface, os programadores da Meta querem dar uma liberdade maior para tornar esta proposta ainda mais ajustada. A provar isso está uma novidade em testes, que permitirá aos utilizadores do WhatsApp mudar completamente esta app no iOS.

Descubra o que poderá fazer nas conversas no iOS

O WhatsApp, uma das aplicações de mensagens mais populares do mundo, está a fazer uma nova preparação para tornar a aplicação mais personalizada. Segundo as últimas novidades, os utilizadores beta da plataforma iOS terão a oportunidade de personalizar as suas conversas com 22 novos temas e 20 opções de cores diferentes.

Com esta nova funcionalidade, os utilizadores poderão escolher um tema de chat padrão e aplicá-lo a todas as conversas, ou definir temas separados para diferentes conversas. Isto facilitará distinguir entre conversas pessoais, de trabalho e em grupo.

Esta funcionalidade será um salva-vidas, principalmente para quem está cansado de usar sempre o mesmo fundo. Além disso, um fundo que corresponda ao tema selecionado será aplicado automaticamente, mas os utilizadores poderão alterar esse fundo conforme as suas preferências.

WhatsApp permitirá usar um novo tema nas conversas

Talvez o aspeto mais marcante desta inovação sejam os detalhes em termos de privacidade. O tema escolhido apenas será visível no dispositivo da pessoa que escolheu o tema e não afetará de forma alguma a outra pessoa.

Ou seja, estes temas servirão apenas para personalizar a sua aplicação WhatsApp e os restantes participantes não verão o tema escolhido, mesmo que estejam no mesmo chat. Os utilizadores poderão personalizar o WhatsApp de forma fácil e gratuita de acordo com as suas preferências.

Recentemente, as plataformas que permitem aos utilizadores personalizar com mais liberdade tornaram-se cada vez mais populares. O WhatsApp não quer ficar atrás desta tendência e prepara estes movimentos de personalização. A somar a isso temos funcionalidades como a marcação de contas nas atualizações de estado, o que confirma continuar com as suas inovações para satisfazer os seus utilizadores.