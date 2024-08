Vai experimentar? Nova sequência consegue bloquear o seu iPhone temporariamente

O iOS é tido por muitos utilizadores como um sistema mais estável e mais robusto do que qualquer concorrência. A realidade tem mostrado outros cenários em algumas situações e uma nova foi agora revelada. Uma simples sequência de 4 carateres consegue bloquear o iPhone temporariamente e ainda não existe uma solução para este problema.

Novo bug consegue bloquear o iPhone

Esta semana, um investigador de segurança encontrou uma vulnerabilidade no Spotlight Search e na App Library no iOS que causa o bloqueio do iOS. O bug não faz com que o iOS se desligue completamente ou não arranque. Mas, quando introduz os caracteres "":: na App Library ou Spotlight, aparece um ecrã preto e o seu telefone reinicia no ecrã de bloqueio.

Na ação em causa, não há o encerramento total do telefone nem o encerramento dos programas abertos. Apenas o telefone regressa ao ecrã de bloqueio. Ao digitar os caracteres no Spotlight e na App Library, obtém reações diferentes consoante a versão do iOS.

Quando testado com a versão mais recente do iOS 17, o telefone reinicia sem bloquear. No entanto, quando testado com o iOS 18 e iOS 18.1, que ainda estão em versão beta, a barra de pesquisa congela por muito pouco tempo.

Problema do iOS ainda não tem uma solução

Um bug semelhante apareceu em 2015. Na altura, o erro Effective Power fazia com que quando uma determinada mensagem era detetada na aplicação de mensagens, a aplicação primeiro bloqueasse e depois o iPhone reiniciasse sozinho.

O problema, que estava na ordem do dia na altura, era um problema mais grave do que o erro que existe agora, pois fazia com que o iPhone voltasse a bloquear quando outra pessoa lhe enviava uma mensagem.

Ainda que seja um problema menor, espera-se que surja em breve uma solução para este novo bug do iOS. Como é normal nestas situações, a Apple deverá lançar uma nova atualização o mais rapidamente possível para resolver este problema e assim garantir novamente a estabilidade do sistema operativo do iPhone.