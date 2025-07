Ainda mais personalização! WhatsApp para iOS ganha wallpapers gerados por IA

Ainda que não seja apreciada por muitos, achegada da IA ao WhatsApp abre a porta a muitas oportunidades. A Meta AI oferece aos utilizadores capacidades únicas e que mudam totalmente a forma como se usa o WhatsApp. A mais recente novidade neste campo traz mais personalização ao iOS, com a capacidade de criar wallpapers, todos gerados por IA.

WhatsApp para iOS recebe mais personalização

A Meta começou a disponibilizar o WhatsApp para iOS versão 25.19.75 para alguns utilizadores através da App Store. Está prevista uma distribuição mais alargada para as próximas semanas. A principal característica desta atualização são os papéis de parede de conversa com tecnologia de IA da Meta AI.

Esta funcionalidade já tinha sido notada pela WABetaInfo como estando em desenvolvimento, mas agora está a chegar a mais utilizadores através do canal estável. Atualmente, o WhatsApp oferece uma seleção razoável de papéis de parede e permite escolher a partir da galeria do utilizador. Poder criar os seus próprios com o Meta AI dará opções infinitas.

Para definir um wallpaper com IA quando tiver a funcionalidade disponível, basta aceder às definições do tema de conversa nas definições do WhatsApp. Pode ainda ser acedido nas definições para cada conversa individualmente dentro das próprias. Aí, haverá a opção "Criar com IA". Bastará escrever um texto simples ou criativo e surgem vários wallpapers com base na sugestão. Depois, basta visualizar e selecionar o papel de parede escolhido.

IA da Meta permite criar wallpapers rapidamente

Tal como todas as grandes empresas tecnológicas, a Meta esforça-se ao máximo para que se use a Meta AI onde quer que os utilizadores estejam. Já se pode conversar com esta IA nas aplicações de redes sociais e agora, a Meta quer se utilize os recursos de criação de imagens para gerar papéis de parede.

Curiosamente, esta aplicação da IA ​​pode ser menos ofensiva para as pessoas que não gostam muito deste elemento ​​e das políticas de recolha de dados associadas. Gerar um papel de parede é um evento único e consiste apenas numa interação muito breve com a IA, em vez de uma conversa detalhada para a Meta absorver e treinar. Se está entusiasmado com isso, fique atento nas próximas semanas, quando o Meta o disponibilizar a mais utilizadores.

Noutras notícias recentes sobre o WhatsApp para iOS, foi revelado que a Meta estava a trabalhar em mensagens encadeadas que facilitarão o acompanhamento das respostas em chats movimentados. Assim, fica mais simples seguir as mensagens encadeadas que são enviadas em resposta a outras nas conversas.