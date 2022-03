Tanto o Samsung Galaxy S22 Ultra como o iPhone 13 Pro Max surgiram com materiais nobres e que os pretendem proteger. É algo que tem evoluído ao longo dos anos e que a cada nova versão está, aparentemente, muito melhor.

Sendo estes dois dos smartphones mais poderosos, é interessante ver como se comparam. O mais recente embate veio no campo das quedas e para saber qual é o mais resistente. Estes estiveram competir e a resposta está encontrada. Saiba qual destes dois é o mais resistente!

O Samsung Galaxy S22 Ultra chegou ao mercado equipado com o vidro Gorilla Glass Victus+ da Corning, um dos mais resistentes. A Apple optou pelo Ceramic Shielde é esse o material que o iPhone 13 Pro Max tem para se proteger das quedas.

Para comparar estas duas soluções, o canal do YouTube PhoneBuff expôs estes dois smartphones a várias quedas, avaliando o resultado. Este é um teste conhecido e que ao longo dos anos tem mostrado como os smartphones têm melhorado.

O primeiro teste de queda viu o Galaxy S22 Ultra e o iPhone 13 Pro Max a serem largados de 1 metro de altura e ambos sofreram arranhões e uma pequena quebra, mas o Samsung obteve uma vitória. No seguinte a queda foi pelos cantos e ambos ficaram visivelmente arranhados.

Para terminar os testes a esta altura, ambos os smartphones caíram com o ecrã para baixo. As tampas de vidro de ambos os ecrãs quebraram, no entanto, os ecrãs sensíveis ao toque continuaram a funcionar. O leitor de impressões digitais do ecrã do Galaxy S22 Ultra não resistiu e parou de funcionar totalmente.

Com os smartphones já castigados, os testes continuaram com uma queda 1,45 metros, tendo o teste sido repetido 10 vezes. Aqui o ecrã frontal do Galaxy S22 Ultra partiu-se e a quebra traseira espalhou-se. Além disso, a caneta S-Pen não saiu mais do slot. Ainda assim, o ecrã sensível ao toque ainda funcionava.

Quanto ao iPhone 13 Pro Max, de forma surpreendente permaneceu totalmente funcional. Este não é o melhor desempenho, mas retirando o primeiro teste, o iPhone 13 Pro Max teve um desempenho melhor no global. Fica claro que a aposta da Apple no Ceramic Shield foi acertada e que este é mesmo o material mais resistente colocado num smartphone.