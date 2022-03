A Microsoft tem realizado algumas alterações ao Windows 11 que muitos utilizadores não conseguem compreender. Isso foi visto com a nova marca de água que vai ser mostrada em computadores com hardware não suportado.

Esta marca pode ser removida e hoje mostramos com o fazer.

Os requisitos para instalar o Windows 11 não são simples e têm criado muita confusão. A Microsoft tomou a decisão de impor estes limites para ter o máximo de segurança nos computadores onde o sistema da Microsoft está instalado e a correr.

Com esta nova marca de água, os utilizadores passam a ser alertados de algo que já sabem. Passa a ficar bem visível e bem patente que um PC tem algum dos elementos que não cumpre as exigências impostas.

Remover esta marca de água no Windows 11 é simples, bastando mudar um valor no registo deste sistema. Para tal, deverá ser aberto o editor de registo escrevendo regedit na caixa de pesquisa e navegar na app para a chave que apresentamos abaixo.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\UnsupportedHardwareNotificationCache

Aqui dentro devem encontrar a chave SV2 DWORD, onde devem aplicar um duplo clique para abrirem e puderem editar. O valor existente por definição será 1, devendo ser alterado para o novo valor 0. Caso exista o valor SV1 DWORD devem realizar a mesma mudança.

Após esta mudança, o utilizador precisa apenas de fechar o editor de registo do Windows 11 e reiniciar o explorador de ficheiros. A forma mais simples de o fazer é com o reiniciar do PC, para que todas as mudanças sejam realmente aplicadas.

É desta forma simples que podem remover a nova marca de água que a Microsoft trouxe ao Windows 11. Basta esta mudança no editor de registo e tudo desaparece, ficando o desktop limpo e sem informação desnecessária.