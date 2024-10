Está sem Internet no smartphone? O Spotify vai criar uma playlist para ouvir offline

O Spotify tem procurado melhorar a sua oferta e dar aos utilizadores novas ferramentas. Estas querem manter os utilizadores no serviço e a mais recente consegue tratar disso de forma transparente. O maior serviço de streaming da Internet passará a manter uma playlist para os utilizadores poderem ouvir offline.

O Spotify está a adicionar uma nova forma de manter a música a tocar quando o utilizador perder a ligação à Internet. A nova funcionalidade de cópia de segurança offline para iOS e Android cria automaticamente uma playlist com as músicas em fila para tocar e reproduzidas recentemente, prontas para serem ouvidas em voos ou excursões fora da rede. O Backup Offline é apenas para utilizadores Premium.

A funcionalidade complementa o modo offline existente do Spotify para downloads acionados pelo utilizador. Por outro lado, a lista de reprodução de cópia de segurança offline não requer transferências manuais. Este novo modo trata de tudo para o utilizador, sem que este tenha de se preocupar em manter músicas guardadas no Spotify.

O Spotify revelou que a playlist irá “evoluir”, aprendendo os hábitos do utilizador à medida que este continua a ouvi-la. Também incluirá as músicas já armazenadas na cache no dispositivo devido à utilização regular.

Assim que ficar offline, a lista de reprodução Backup Offline aparecerá automaticamente no feed da página inicial. O utilizador pode filtrar e classificar as músicas para definir mais facilmente o artista, o género ou a emoção que sentir. O Spotify permite ainda adicionar a playlist à biblioteca para facilitar o acesso.

O utilizador ter de ativar manualmente para começar a utilizar este recurso. Será encontrado em Poupança de dados e offline ou Armazenamento nas definições da app Spotify. Depois basta ativar o botão de escuta offline para ativar o Backup Offline.

O Backup Offline já está disponível para subscritores do Spotify Premium em todo o mundo. Requer que o utilizador tenha ouvido cinco músicas ou mais recentemente. Caso não surja após ser ativado e ficar offline, é recomendado que seja verificado se há atualizações na aplicação Spotify.