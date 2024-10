Última atualização da Samsung está a trazer problemas aos smartphones mais antigos

A Samsung tem mudado a sua posição face às atualizações do Android e dos seus smartphones. Com a One UI 6.1.1 a ser distribuída, surge uma nova atualização a ser disponibilizada. Esta prometia ser simples e normal, mas agora sabe-se que bloqueia smartphones mais antigos da Samsung, com os principais afetados a serem os Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10.

Atualização da Samsung está a trazer problemas

Do que foi revelado, este novo bug parece afetar todos os Galaxy S10 e Galaxy Note 10. O problema em questão é bastante grave por fazer com que o dispositivo bloqueie completamente, impedido de se voltar a ligar. A única solução para corrigir a falha é repor as definições de fábrica, o que leva à perda de dados se não existir um backup.

Vários utilizadores relataram o problema nas últimas horas em vários tópicos publicados no Reddit. Ao que tudo indica, os dispositivos mais afetados são o Galaxy S10 e o Galaxy Note 10, embora não sejam os únicos. Alguns utilizadores de outros smartphones como o Galaxy M51 ou o Galaxy A90 também viram os seus telefones bloqueados após esta atualização.

Note 10, S10 e outros estão afetados

A causa do erro não é clara, embora um dos tópicos do Reddit se refira à atualização da aplicação SmartThings Framework disponível na loja Samsung. A app não era atualizada desde julho e a nova atualização chegou poucas horas antes de o problema começar a ser discutido e relatado.

As discussões no Reddit destacam que a atualização em questão foi, entretanto, substituída por uma nova, pelo que os dispositivos que não foram atualizados não deverão ser afetados após a atualização. Mesmo assim, pode ser importante desativar as atualizações automáticas e esperar alguns dias antes de atualizar esta aplicação.

Smartphones mais antigos estão a bloquear

A Samsung não emitiu, entretanto, qualquer declaração a este respeito ou qualquer solução para os utilizadores afetados. Tal como antecipámos, tudo parece indicar que a única solução é restaurar as definições de fábrica do dispositivo a partir do modo de recuperação, o que significa que os dados vão ser perdidos se não existir uma cópia de segurança.

Claro que muitos não querem perder os seus dados e por isso importa esperar, se possível, por uma solução mais global. Esta deverá surgir em breve e trazer a todos os que estão com este problema uma forma de recuperar os seus smartphones Samsung, sem qualquer perda.