Dica: Não perca as suas conversas do Signal! Ative os backups desta app

O Signal é uma das apps de mensagens que mais segurança e privacidade garante aos utilizadores. Todo o seu conceito gira em torno destes princípios e da necessidade de manter as conversas longe de olhares alheios.

Mas, e tal como as demais apps e serviços, deve garantir que nada se perde em caso de problemas. Ter backups é essencial e, ao mesmo tempo, muito simples. Assim, veja agora como pode configurar as cópias de segurança no Signal.

Cópias de segurança são essenciais

Ao contrário de outras apps, o Signal não quer depender de serviços externos de armazenamento das suas cópias de segurança. Preferem deixar as conversas locais e num ambiente que o utilizador controla.

Mesmo assim e para aumentar ainda mais a proteção, as próprias cópias de segurança têm associada uma cifra. Se forem acedidas por terceiros, estas conversas não podem ser lidas por estarem protegidas.

Área de backups no Signal

Para iniciar o processo deve aceder ao menu de opções do Signal. Aqui, deve escolher a opção Conversas para avançarem. De seguida, no final da lista de opções, deve escolher Cópia de segurança e conversas. Termine com a opção Ativar.

Neste momento vai definir a pasta e o local a guardar as cópias de segurança do Signal. Comece por indicar que quer escolher uma pasta para guardar os backups e depois crie uma nova, no local onde as quer manter seguras.

Escolher uma pasta e prepará-la

Defina-lhe um nome bem sugestivo e escreva-o no nome desta pasta. Recorde que os backups do Signal vão estar protegidos e como tal não precisa de esconder esta pasta. Termine a criação desta e avance com o processo.

Com a pasta criada, o processo continua com a autorização de acesso do Signal a esta. Basta carregar no botão azul para avançar e para surgir um novo pop-up a pedir a confirmação do acesso a essa pasta pelo Signal.

Código que ninguém pode perder

O passo seguinte é muito importante e mostrará ao utilizador a cifra que vai ser usada. Esta deve ser guardada sob pena de não ser possível recuperar as mensagens. Confirme que a têm guardada e ative as cópias de segurança.

Desta forma simples garante que nenhuma das suas conversas é perdida. Se necessitar, mais tarde, só precisa repor este backup e assim terá tudo reposto como se nenhum problema tivesse acontecido.