Dica: Melhore as pesquisas no Chrome do Android com esta nova opção

A Google procura melhorar de forma constante o Chrome, para o tornar um browser ainda melhor. Com estas mudanças, consegue dar aos utilizadores novas funcionalidades, tornando a sua utilização mais ajustada ao que procuram.

Com a mais recente mudança, a Google quer integrar ainda mais o seu motor de pesquisa com o Chrome. Ao navegar nas páginas, as pesquisas associadas estão presentes e podem ser usadas a qualquer momento. Veja como pode testar esta novidade.

O centro de todo o império da Google é o seu motor de pesquisa. Foi daqui que a empresa partiu e é ainda o seu maior ativo, sendo por isso natural a sua integração com o máximo de produtos e ofertas da empresa.

Assim, e fazendo uso desta ideia, há uma novidade importante no Chrome. Esta manterá o utilizador próximo das suas pesquisas, podendo aceder-lhes diretamente e sem ter de estar a voltar para trás, novamente à página onde a pesquisa foi feita.

Para acederem a esta novidade, precisam primeiro de a ativar nas flags do Chrome. Tal como em muitas outras situações, esta opção só fica acessível depois de ser ativada na área dedicada a estas opções. Assim, devem abrir o conhecido endereço chrome://flags.

De seguida, e na caixa de pesquisa, devem colocar o texto Continuous Search Navigation. Na opção que for encontrada, devem mudar o estado para Enabled, devendo ser reiniciado o Chrome, recorrendo ao botão presente.

Desse momento em diante, e sempre que acederem a uma página através da pesquisa do Google, podem ver no topo os restantes resultados. Assim, fica muito mais simples consultar outras páginas, bastando carregar nos links que estão no topo da página.

Esta novidade tornar muito mais integrada a pesquisa do Google com as páginas e os resultados que oferece aos utilizadores. Fica muito mais acessível e simples de aceder a todos estes resultados, agora que estão mesmo à frente dos utilizadores no Chrome.