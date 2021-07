Preço dos combustíveis voltam a disparar! Onde são mais baratos?

O preço dos combustíveis voltou a subir esta segunda-feira. Hoje os combustíveis aumentaram para novos máximos dos últimos dois anos. A entidade reguladora do setor energético atribui os aumentos à margem de lucro dos distribuidores.

A Apetro, associação que representa os distribuidores, aponta o dedo à carga fiscal e garante que os impostos representam 60% do preço dos combustíveis. Mas onde se podem encontrar os combustíveis mais baratos?

Com os novos aumentos, a gasolina 95 passa a custar mais um cêntimo, ou seja, cada litro passa a custar em média mais de 1,68 euros. No caso do gasóleo, a subida é de meio cêntimo para 1,46 cêntimos por litro.

De relembrar que o ministro do Ambiente propôs na passada semana um diploma para controlar o aumento do preço dos combustíveis. João Matos Fernandes referiu que a proposta permite ao Governo atuar sobre as margens de comercialização dos combustíveis e evita subidas duvidosas.

Quais os postos de combustível mais baratos?

Consulte os cinco postos mais baratos a nível nacional ou filtre os resultados por distrito ou concelho. Pode ainda pesquisar todos os postos mais baratos filtrando por combustível, distrito ou concelho. Tudo isto é possível na plataforma online maisgasolina.

Com este serviço é possível saber:

Preços dos combustíveis

Localização dos postos de abastecimento com horário, distância aproximada, coordenadas e preços

Lista de Postos (por concelho)

Postos mais baratos

Pesquisa por local

Preço médio do combustível

Atualização dos últimos postos de combustível

Estatísticas

Mais Gasolina também disponível para Android…

Este serviço está também disponível para Android. Instale a aplicação Mais Gasolina para Android e tenha acesso a informação atualizada dos preços dos combustíveis, tal como já está habituado(a), no seu telemóvel.

Encontre os postos mais baratos perto de si, consulte os seus favoritos, obtenha direções até um posto, verifique as estatísticas e alertas dos preços dos combustíveis. A aplicação Mais Gasolina permite-lhe poupar onde quer que esteja.

