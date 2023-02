A Google é conhecida por trazer para os seus serviços e apps alguns pormenores únicos e que transformam completamente estas propostas. Para além de se tornarem mais simples de usar, têm também estras que as tornam ainda melhores para todos.

O Google Maps foi uma das últimas apps a ter acesso a um destes extras, que está nas suas apps móveis. Com um simples gesto a sua interface muda completamente e passa a estar ainda mais adaptada aos utilizadores. Veja agora que gesto é esse e como muda este serviço.

Uma mudança simples no Google Maps

Usado por milhões, o Google Maps tem nas suas apps móveis uma ferramenta única e muito importante para ajudar os utilizadores. Este ajuda na navegação e até permite que seja integrada a realidade virtual para uma utilização imersiva na realidade.

Com mudanças constantes, muitas na sua interface, este serviço da Google tem agora uma alteração subtil e quase impercetível. Pode ser pequena, mas muda completamente o que está acessível aos utilizadores. Um gesto traz para todos o ecrã em pleno, sem qualquer botão ou caixa de pesquisa.

Este gesto altera completamente a interface

Como pode ser visto na imagem acima, este é simples de usar e basta que seja usado 1 dedo para ser aplicado. Só precisam de subir na zona da caixa de pesquisa do Google Maps e todos os elementos vão desaparecer de imediato, dando ao utilizador o máximo de espaço para usar o mapa.

A diferença entre os 2 modos é perfeitamente visível e consegue trazer uma área de utilização alargada para os utilizadores. Para reverter este modo, e ter de volta os elementos de pesquisa, o utilizador só precisa de carregar no ecrã, num único ponto.

Pronta a usar já em qualquer smartphone

Esta novidade está a chegar aos utilizadores com a mais recente atualização do Google Maps, ainda que de forma gradual. Parece ser algo que é ativado do lado da Google, uma vez que pode estar ou não presente, mesmo com todas as atualizações realizadas e a app.

É com este pequeno e simples gesto no Google Maps que tudo muda na sua utilização. Bom um simples swipe os utilizadores podem ter acesso ao ecrã completo com o mapa e assim aprovitar melhor o mapa presente no ecrã. Testem esta mudança e certamente que a vão usar muitas vezes.