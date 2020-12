COVID-19: Havia uma app polémica para promover festas secretas

O mundo continua em estado de pandemia e, como é normal, há quem negue e desafie tudo aquilo que estamos a viver. Os negacionistas têm tido algum impacto nesta pandemia, prejudicando outros que cumprem todas as regras impostas pelos governos dos vários países.

Sabia que foi criada uma app para promover festas secretas? A Apple já a topou e já a removeu da loja de aplicações.

A par da pandemia por COVID-19 que vivemos, têm acontecido um conjunto de situações que podem ser consideradas simplesmente ridículas. Com a maior dos países a imporem restrições, há quem queira passar ao lado do que está a acontecer e “enfrentar” o vírus.

2020 será certamente o ano do distanciamento social e de ficar em casa, mas havia uma app polémica na App Store que promovia festas privadas secretas. Felizmente a Apple já a descobriu e removeu da App Store esta semana.

A app chamava-se Vybe Together e aparecia com o slogan “Get your rebel on. Get your party on”. O site também foi desativado, mas, usando o serviço archive é possível ver o que era disponibilizado. A app usava a localização dos utilizadores para revelar, em menos de duas horas, locais de festas em tempos de plena pandemia por COVID-19.

Find Parties: Find private parties. Apply to get access. If you are approved the location will be revealed to you two hours before the party begins.

Create parties: Organize and create get-togethers for trendy people in your area. It’s super easy! Vet everyone who applies to your party, and only approve who you want.

Create a beautiful profile with photos that tells the world who you are.