Atualização do Telegram traz mais novidades para terminar o ano de 2022

O ano de 2022 está a terminar e apesar de muitas das grandes empresas já colocaram os seus desenvolvimentos em pausa, o Telegra resolveu investir o seu tempo em novidades. Para isso apresentou agora uma nova versão do seu software.

Esta chega com muitas novidades, principalmente no que toca à gestão da conta dos utilizadores, mas foca-se também em outras áreas, onde havia espaço para melhoria. Conheça agora ao que vai ter acesso quando fizer a mais recente atualização do Telegram, que já está disponível.

Muitas novidades para o Telegram

Tal como em outras atualizações lançadas recentemente, o Telegram criou um lote de novidades que vão certamente agradar aos utilizadores. Estas ficam de imediato disponíveis e podem ser exploradas para tornar este serviço ainda melhor para todos.

A lista começa com a criação de partilhas ocultas. Isso significa que podem enviar um vídeo ou uma imagem que não será de imediato visível. É apresentada uma sobreposição que irá criar um teaser para quem receber. Para a ver vai ser necessário tocar e abrir.

Muitas ferramentas para todos

Há também novas ferramentas de desenho e texto no Telegram, para que possam alterar as imagens que querem partilhar com outros utilizadores. Estas permitem adicionar texto e animações, alterando a fonte, o tamanho e outros elementos. Há ainda ferramentas associadas a este editor para o tornar mais simples de usar.

No que toca à gestão de ficheiros recebidos, estes que podem já podiam ser eliminados e descarregados depois, podem agora ser configurados de forma mais detalhada. Isso está numa área mais específica e como tal de melhor acesso. A própria informação de espaço ocupado está mais simples de ler e mais rápida a ser criada.

Tudo acessível na versão já disponível

As fotos de perfil do Telegram foram também renovadas, com a possibilidade de escolher as que quer ver nos seus contactos. Podem também propor novas para enviar aos contactos e assim melhorar os perfis de terceiros. Também as fotografias públicas podem ser escolhidas com mais detalhe para cada área de visualização (pública ou provada).

Por fim, os gestores dos grupos, com mais de 100 pessoas, podem agora escolher se querem tornar visíveis as listas de participantes. Quem quiser experimentar já estas novidades só precisa mesmo de atualizar o Telegram e assim ter acesso a tudo o que foi criado para fechar o ano em grande.