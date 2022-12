TT Isle Of Man, uma das séries mais importantes de motociclismo da atualidade encontra-se prestes a regressar com TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3.

O jogo, a avaliar pelo que vê nos trailers já revelados, promete fazer jus ao historial da série. Venham ver...

Em desenvolvimento pelos estúdios da NACON em Milão, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 prepara-se para mais uma época repleta de adrenalina sobre duas rodas.

Tal como todos os fãs do desporto motorizado, mais particularmente fãs de motos, TT Isle Of Man é uma série de jogos que se distingue especialmente, pelas transmissão de sensações e emoções intensas e eletrizantes da condução de algumas destas "bombas do asfalto sobre duas rodas".

As corridas de Isle of Man TT têm lugar na ilha com o mesmo nome localizada nas costas do Reino Unido e correspondem a um percurso de 60 Km.

Tratam-se de 60 Kms nos quais os pilotos exploram tudo o que as suas motorizadas têm para lhes oferecer na demanda pelo titulo de Campeões do Circuito de Isle of Man.

Isle Of Man – Ride on the Edge 3 é a nova edição do jogo oficial da corrida e inclui todo o conteúdo oficial e licenciado da edição de 2022 (equipas, motos e percursos) e oferecerá aos jogadores uma experiência única e, esperemos, autêntica da competição.

O jogo inclui um total de 32 circuitos distintos, incluindo os percursos atuais assim como os historicamente usados noutras épocas. Mais de 40 motos das categorias Superbike e Supersport e respetivos pilotos estarão representados no jogo.

Segundo a NACON, o jogo terá um sistema de física afinado que se reproduzirá numa melhor precisão ao nível das curvas, das travagens e controlo das motos.

Segundo a NACON foi adicionada uma novidade em TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 que certamente agradará a todos os jogadores: novo Modo "Open Roads". Com este novo modo, os pilotos virtuais poderão explorar com liberdade total, os mais de 200km de estradas existentes em Isle of Man e descobrir um pouco mais da ilha e dos seus pontos de interesse. Nesses momentos de exploração irão ainda encontrar vários desafios para completar, incluindo competições online, assim como eventos semanais e mensais para serem concluídos.

Davey Todd apresenta TT Isle Of Man: Ride on the Edge

A tremenda pressão a que os pilotos se encontram sujeitos antes (e durante) uma corrida pode ter efeitos desastrosos e Davey Todd, sabe-o muito bem.

Davey é um piloto britânico que se especializou em corridas de rua e, com apenas 27 anos de idade, já conta com um palmarés invejável no seu Curriculum.

Em 2018, quando se preparava para a sua estreia nas corridas de Isle of Man, Davey praticou intensamente na consola de jogos do seu irmão, de forma a se encontrar o melhor preparado quando o momento chegasse. Como resultado, conseguiu a proeza de atingir o 2º lugar nas leaderboards internacionais e tornou-se o rookie mais rápido de sempre numa corrida real.

Em 2022 Davey conseguiu levar mais longe ainda as suas aspirações e conseguiu uma impressionante velocidade média de 127,49 Km/h no circuito. Obteve ainda uma posição no pódio na categoria Supersport e um 4º lugar em Suberbike Senior TT.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 será lançado em Maio de 2023 para PC, Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.