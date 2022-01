WhatsApp no Android: Como aceder rapidamente à câmara fotográfica

O WhatsApp é um dos serviços mais utilizados em todo o mundo para comunicação e, como tal, qualquer ajuste na utilização que possa ser feito de forma a torná-la mais eficiente e rápida é bem-vindo.

O acesso à câmara do WhatsApp pode ser feito de forma imediata para captar e partilhar com ainda menos passos do que o processo habitual.

O processo normal para partilhar uma fotografia ou vídeo acabados de captar é simples, mas pode ser ainda mais rápido. Assim, trazemos uma dica que agiliza a captura e a sua partilha.

Estamos a falar de um atalho colocado no ecrã do smartphone, na zona onde considerar mais conveniente para o acesso rápido.

Criar um atalho da câmara do WhatsApp

O atalho da câmara é criado a partir do ícone principal da aplicação. Deve ser feito um toque longo no ícone do WhatsApp para aceder às definições rápidas associadas.

Irá aparecer atalho para as informações, para remover a app e para a partilhar, seguido da câmara e de alguns contactos mais frequentes.

Só por aí já é possível aceder à câmara sem abrir a aplicação, mas isso, não torna o processo mais rápido. Portanto, ao invés de um toque que vai abrir a câmara diretamente, deve ser feito um novo toque longo para que a câmara seja arrastável para qualquer ponto do seu ecrã, funcionando depois como qualquer outro ícone do smartphone.

O processo para captar fotos e vídeos não podia ser mais rápido. Depois de captada a foto, editada e colocada legenda, é só escolher o contacto para quem quer enviar.

Mais atalhos do WhatsApp

Além do atalho para a câmara é possível criar atalhos para contactos. Se nas definições rápidas da app surgir listado o contacto pretendido, basta fazer a ação semelhante à câmara: fazer um toque longo e arrastar para o ecrã.

Caso não apareça, então deverá abrir a app, selecionar um contacto com um toque longo no contacto, e aceder às definições no canto superior direito (nas reticências verticais). A primeira opção é a de criar um atalho da conversa. Dependendo da forma como o seu Android organiza as apps, esse atalho pode surgir logo onde haja um espaço para atalhos ou no final de todos os ecrãs, depois basta arrastar para onde for mais conveniente.