Chromebooks Gaming poderão ser lançados em breve com teclados RGB

Os Chromebooks são computadores com elevado sucesso e a próxima geração dos modelos com Chrome OS já estão a ser preparados. A evolução dita que além dos modelos produtivos surjam agora Chromebooks direcionados ao mundo do gaming.

Há agora informações que apontam para que o lançamento desta nova geração esteja para breve.

Com os habituais lançamentos de computadores portáteis, este ano, no segmento dos Chromebook espera-se uma grande novidade. Segundo avança o 9To5Google, estão a ser preparados vários novos dispositivos com Chrome OS, incluindo máquinas dedicadas ao universo gaming, com teclados RGB.

Chromebooks com teclado RGB para o universo gaming

Apesar dos atuais Chromebooks serem suficientes para jogos presentes em serviços como Google Stadia e Nvidia GeForce Now, com esta novidade, passará a ser possível jogar jogos completos da Steam.

A verdade é que já não é uma surpresa que a Steam pretende entrar nos Chromebooks, há um projeto com nome de código Borealis, que esta a desenvolver esforços para tornar a Steam e vários jogos para PC compatíveis com Linux, executáveis nos Chromebooks.

No entanto, de acordo com as alterações no código do Chrome OS nas últimas semanas, a Google terá começado a trabalhar para oferecer suporte a Chromebooks com teclados RGB totalmente coloridos, como um bom PC Gaming exige. Associada a esta informação, está também a possibilidade de se poderem trocar as cores de cada tecla.

Enable RGB Keyboard Support Enable RGB Keyboard support on supported devices. #enable-rgb-keyboard

Esta poderia ser apenas uma atualização de compatibilidade com teclados de terceiros ligados aos Chromebooks, no entanto, o site via mais além, identificando que este código está a ser trabalhado para dispositivos que ainda não foram lançados para o mercado.

Na verdade, até ao momento, a Google ainda não avançou com nenhuma informação relativa, mas é possível que em breve surjam mais novidades.