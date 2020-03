O WhatsApp tem feitos esforços para acabar com as fake news. São várias as medidas já conhecidas e as novidades que foram sendo criadas para impedir que estas alastrem na sua rede.

Para aumentar ainda mais esta segurança há uma nova medida que vai em breve surgir. Em breve vai passar a ser possível fazer pesquisas sobre os links e informações que forem recebidas.

A pesquisa e mais uma novidade do WhatsApp

Anda está só em testes, mas há uma novidade presente na mais recente versão do WhatsApp para Android. Foi adicionada nesta versão, mas ainda não pode ser usada pelos utilizadores. Em breve será alargada a todos.

Esta novidade vai ser aplicada sempre que chegar uma mensagem que seja encaminhada por outro contacto. Passará a estar presente uma lupa junto à mensagem, para que seja possível fazer pesquisas na Google sobre o conteúdo recebido pelo utilizador.

O combate contra as fake news continua

Não será no primeiro reencaminhamento que esta nova opção vai estar presente, mas sim após esta mensagem ser reencaminhada várias vezes. Assim, fica garantido que apenas as mensagens mais reencaminhadas podem ser consideradas dúbias.

Ao clicar nessa lupa, o texto recebido será encaminhado para uma pesquisa do Google, onde o utilizador poderá confirmar se é real e fidedigna. Assim, as fake news vão ser limitadas e confirmadas. Será sempre pedido ao utilizador que confirme se quer fazer a pesquisa no Google.

Alerta mais visíveis numa mensagem reencaminhada

Para além desta novidade, vai haver ainda um reforço nas mensagens mais partilhadas. Os alertas de que a mensagem foi reencaminhada vão ser mais visíveis e assim vão chamar mais À atenção dos utilizadores, que assim podem entender a sua origem.

Como dissemos antes, estas são novidades ainda em testes e que não podem ser usadas por todos. Vão ser avaliadas e em breve vão chegar na versão estável do Android. Este é mais um passo importante do WhatsApp para combater as fake news.