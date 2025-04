Waze traz mudança radical para os utilizadores dos smartphones Android

As novidades que o Waze tem colocado nas suas apps parecem focar-se mais nas funcionalidades do que na interface. Ainda assim, parece querer apostar em novas áreas, para assim conseguir bater o Google Maps e manter o seu domínio. Agora, há uma novidade simples, mas que promete mudar completamente a sua estética desta app no Android. Descubra o que está a ser preparado.

Waze traz uma mudança radical importante

O Waze não dá tréguas ao Google Maps e lançou uma das atualizações mais importantes da sua história. A aplicação de mapas traz poucas alterações em termos de funções na sua nova atualização, mas a estética da interface vai mudar para sempre e de forma bem visível.

A Google confirmou que o Waze ainda não integrou a personalização do Android, mas isso mudou com a nova atualização desta. As alterações que virão com a versão 5.5.0.1 também vão afetar a experiência Android Auto. Garantem que as alterações no Waze vão tornar a utilização da app no Android Auto ainda mais prática. Uma das novidades mais marcantes será a chegada de um novo ícone temático.

A Google ajustou a estética da versão 5.4.5.0 do Waze após anos sem grandes atualizações. O logótipo da app deixa de usar um azul brilhante e passa a ser minimalista, com cores menos apelativas e que combinam melhor com a paleta de cores dos smartphones Android. A app de mapas segue a estética que a gigante das pesquisas adotou nos últimos meses.

Novos ícones nos smartphones Android

A Waze colocou novas funcionalidades em espera nesta versão, tendo introduzido recentemente mais vozes para o assistente de condução e notificações para carros elétricos. A Google pretende garantir que os ecrãs dos dispositivos móveis têm consistência estética em todas as aplicações.

De notar que a versão 5.4.5.0 do Waze já está disponível para alguns utilizadores em todo o planeta. Quem ainda não conseguir instalar esta atualização tem a garantia de que estará disponível muito em breve. A Google normalmente lança atualizações por etapas para todos os utilizadores.

Para ter este novo ícone, bastará seguir um procedimento muito simples. Os dispositivos atualizados para a versão mais recente do Waze terão de ativar a opção de ícone de tema do Android no menu de definições de Papéis de parede e personalização.