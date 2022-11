A equipa original do Android tem estado muito ativa a reviver e a recordar o que foram os primeiros dias deste sistema operativo. Querem mostrar muito do que foi realizado ao longo dos anos e esclarecer muitas confusões que foram sendo geradas ao longo dos anos.

No meio de muita informação interessante, a equipa revelou o que poderia ter sido o primeiro smartphone Android. É um equipamento completamente diferente do que acabou por surgir e teria certamente mudado muito na altura.

Foi durante o fim de semana que a equipa que criou o Android esteve a revelar informações sobre o sistema operativo que hoje é mais usado nos smartphones. Para além de toda a história, focaram-se também na forma como estavam focados no iPhone.

Além disso e falando dos primeiros protótipos, revelaram um primeiro equipamento, que poderia ser hoje um marco neste sistema. Com uma linha próxima do HTC Dream, este tinha outros argumentos estéticos e até funcionais para os utilizadores.

All along we were working on 2 phones, Sooner, more blackberry-like & Dream, touchscreen based. After the iPhone launch we did cancel Sooner to focus on Dream (eventually the Google G1) but its design changed little from this rendering made 5 months before the iPhone launched. pic.twitter.com/lC8m0WolgE — Rich Miner (@richminer) October 31, 2022

Em primeiro lugar, as suas cores eram bem diferentes do que acabámos por ter com a primeira proposta Android. O domínio estava na cor preta e no verde, que se estendia até ao logo da Google, que estava no topo deste smartphone, até aos próprios atalhos deste equipamento.

Como ponto importante, estava mesmo a forma que este smartphone tinha. Com um ecrã deslizante, dava acesso direto ao teclado, usado para introduzir texto, tal como o modelo original acabou por trazer para este smartphone com o Android.

Outro ponto nas mensagens que a equipa original do Android revelou foi mesmo a da origem deste sistema operativo. Ao contrário do que muitos revelam muitas vezes, não foi a Google que criou este sistema, tendo sido vendido mais tarde à gigante das pesquisas.

Our concern in 2005 was not Apple but Microsoft who had launched Windows Mobile. Our startup pitch warned against a repeat of where msft controlled PCs. Google had responded to that with their investments in browsers (another platform) and saw Android a similar mobile bet. — Rich Miner (@richminer) October 31, 2022

Tudo o que surgiu na altura teve alguma inspiração do iPhone, lançado meses antes da versão final do HTC Dream. Na verdade, e do que revelaram no Twitter, o seu grande concorrente na altura era o Windows Mobile, que a Microsoft tinha acabado de revelar. A ideia era impedir que a Microsoft repetisse o que tinha com os PCs.

A verdade é que a Google comprou o Android e fez dele um sistema único e que domina hoje em dia o mercado. Ao longo dos anos trouxe também o seu browser, que conseguiu ganhar uma posição dominante e estar em destaque na Internet.