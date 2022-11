Electronic Arts e a MARVEL Entertainment revelam parceria

A Electronic Arts e a MARVEL Entertainment revelam no final do mês passado, uma parceria entre as duas marcas para a produção de novos jogos.

Venham conhecer mais detalhes sobre esta nova parceria entre as duas gigantes do entretenimento e o primeiro jogo, já em desenvolvimento.

As gigantes do entretenimento, Electronic Arts e MARVEL Entertainment, anunciaram no final de Outubro os seus planos para cooperarem na criação de vários jogos de ação e aventura, tendo certamente alguns universos da MARVEL em destaque.

Segundo o anuncio feito, serão pelos menos 3 novos jogos a serem produzidos e sê-lo-ão para PC e consolas.

Cada um desses jogos apresentará uma história original com base nos Universos MARVEL mais conhecidos, sendo que o primeiro titulo (já em desenvolvimento) será uma aventura singleplayer na terceira pessoa com o Iron Man como protagonista. De realçar que este jogo já se encontra em desenvolvimento pelos Motive Studios (Dead Space ou Star Wars Squadrons).

Em desenvolvimento pelos Motive Studios e em colaboração estreita com a MARVEL, o novo jogo de Iron Man vai apresentar uma nova narrativa que revela um pouco mais acerca da rica e complexa história deste personagem. A equipa é liderada por Olivier Proulx que traz consigo a experiência adquirida na produção de outros jogos MARVEL passados, como Marvel's Guardians of the Galaxy, por exemplo. Olivier encontra-se a trabalhar com uma equipa de desenvolvimento com alguma experiência no ramo, incluindo Ian Frazier, Maëlenn Lumineau, e JF Poirier.

"Somos fãs de longa data da MARVEL e dos universos por si criados, sendo que este se revela um momento especial para a nossa equipa de desenvolvimento e para os nossos fãs", refere Laura Miele, da Electronic Arts, adiantando ainda que "Estamos ansiosos por apresentar à MARVEL a família EA e seus colaboradores. Certamente que esta parceria vai ser bem sucedida e se vai reproduzir em tremendas experiências para os nossos jogadores. Mas podemos esperar por ver as reações dos jogadores quando vestirem o fato do Iron Man e se aperceberem de quanto fantástico é ser o Homem de Ferro".

"Nós, na MARVEL, procuramos sempre trabalhar com as melhores equipas que consigam levar os nossos personagens em aventuras heroicas e épicas, de formas nunca antes vistas e esta colaboração com a Electronic Arts é mais um passo nesse sentido", referiu Jay Ong, Vice Presidente da MARVEL Games, acrescentando ainda que "Orgulhamo-nos de sermos considerados como colaboradores entusiastas e criativos das equipas de desenvolvimento, ajudando dessa forma a que disponham da liberdade necessária para criar algo profundamente único e verdadeiramente notável. A equipa da Motive está a começar pelo novo jogo Iron Man e mal podemos esperar para poder partilhar mais acerca do futuro com os jogadores".