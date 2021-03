A ideia base para usar uma VPN é, geralmente, criar uma camada de proteção. Os utilizadores garantem canais seguros e que não podem ser escutados, protegendo os dados que estão a ser recebidos ou transmitidos.

O que não se espera é que estes mecanismos associados à segurança representem uma ameaça. Algumas das principais VPN do Android têm agora os dados dos utilizadores à venda na Internet. Ao todo são informações de 21 milhões de utilizadores.

Dados de 21 milhões de utilizadores à venda

Mesmo sabendo da importância de escolher uma boa VPN, os utilizadores muitas vezes optam pelas soluções gratuitas. Podem parecer mais apelativas, mas a verdade é que normalmente causam problemas e trazem situações de quebras de privacidade.

O mais recente caso vem mostrar as vulnerabilidades destes sistemas gratuitos. Dados dos utilizadores de três das apps de VPN mais populares no Android estão agora à venda na Internet. Do que se sabe estes foram obtidos diretamente dos servidores vulneráveis das empresas ou estavam acessíveis na Internet.

Apps VPN do Android tem informação roubada

Do que foi possível saber, dos dados presentes estão endereços de email, nomes completos, nomes de utilizador, países de origem, strings de passwords e dados de pagamento. Há ainda informações sobre os equipamentos que são usados para aceder a estas apps de VPN.

As apps que estão agora vulneráveis são a SuperVPN, GeckoVPN, e ChatVPN. Estas três são muito usadas no universo Android, com downloads elevados. Temos o ChatVPN com mais de 50 mil, o GeckoVPN conta com 10 milhões de instalações e a SuperVPN com 100 milhões.

Segurança volta a ser colocada em causa

Geralmente, os dados de utilização de uma VPN gratuita podem ser vendidos. Ainda assim, esta fuga de informação ultrapassa este cenário e representa um problema para os seus utilizadores. Os dados pessoais não devem ser vendidos e nem acedidos.

Fica assim colocada em causa, mais uma vez, a questão da utilização de uma VPN gratuita. A proteção oferecida não se equipara a uma versão paga e a toda a segurança e privacidade que oferece, como tal deve ser uma opção a ser sempre ponderada.