O universo Android é rico em projetos, que cobrem todas as áreas e todas as especificações que os utilizadores pretendem. As marcas apresentam de forma constante as suas novas propostas, revelando novas tecnologias e novas ideias.

Com toda esta oferta disponível, é importante avaliar e perceber quais as propostas mais interessantes. A Antutu tem esta informação disponível e apresenta-a de forma mensal. Com base na sua app, recolhe as pontuações e cria a sua conhecida tabela. Os dados de março estão públicos e podem agora ser vistos.

Apesar de ser uma avaliação puramente focada na prestação, a lista da Antutu é importante para perceber o mercado. Dá uma ideia precisa do que o mercado pode oferecer, em especial no que toca ao hardware e ao desempenho deste.

Os dados de março de 2022 mostra uma mudança importante no mercado Android, em especial no que toca aos SoC que estão no topo desta lista. Sim, a Qualcomm está presente e em força, mas tem agora a presença da sua forte concorrente, a MediaTek.

No top 10 desta tabela Android temos agora a presença do Dimensity 9000 da MediaTek, que se consegue destacar. O Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm domina a tabela de forma elevada, mas 2 em cada 10 propostas aponta já para a concorrência.

Contamos agora com o REDMAGIC 7 Pro no primeiro lugar com uma pontuação que ultrapassa a marca do milhão de pontos com o iQOO 9 a seguir de forma próxima. O número quatro foi o Redmi K50 Pro com o Dimensity 9000 com uma pontuação de quase 1 milhão e que é acompanhado pelo OPPO Find X5 Pro no campo MediaTek.

A aposta no mercado dos smartphones Android de gama baixa e média da MediaTek resultou numa posição importante no mercado. Agora, e com a chegada dos novos SoC de elevado desempenho, a marca parece apostar forte nos topos de gama e com resultados que apontam para mais uma posição de sucesso.

Esta tabela mostra claramente que o mercado está a mudar e que há espaço para novas opções em várias áreas do Android. A Samsung acabou por desaparecer com o seu Exynos 2200, mas a MediaTek assume agora essa posição com o seu Dimensity 9000.