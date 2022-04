Apesar de ser um sistema operativo terminado, abandonado e já morto, o Windows 7 recusa-se a desaparecer. Os utilizadores continuam a apostar na sua utilização, recusando-se a atualizar para o Windows 10 ou para o Windows 11.

Mesmo com a Microsoft a desistir desta sua proposta, há outras empresas que se mantêm ativas no Windows 7. A Mozilla e o Firefox são algumas delas e agora têm um alerta para os utilizadores. Se querem continuar a usar este browser, é melhor instalar as atualizações disponíveis.

Windows 7 ainda está ativo para muitos

Foi em janeiro de 2020 que a Microsoft colocou um fim no Windows 7. Nesse momento deixou de criar melhorias e atualizações para o seu sistema, recomendando a atualização para o Windows 10, que era um processo gratuito e transparente para todos.

Claro que muitos resolveram ficar e tiveram o suporte de muito software de utilização no dia a dia, como a Mozilla fez com o Firefox. Este browser continua a ter suporte e funciona de forma perfeita e sem limitações que poderiam ser esperadas.

Atualizações são essenciais para o Firefox

Agora, e com a chegada eminente do Firefox 100, a Mozilla tem um alerta para estes utilizadores. É importante e essencial que instale as atualizações disponíveis para o Windows 7, para que o Firefox continue a funcionar normalmente.

A questão agora levantada surge porque o Firefox 100 requer a atualização KB4474419 do Windows 7. O Firefox está a mudar para a assinatura de código SHA-256 e o suporte para essa tecnologia está disponível nessa referida atualização.

Mozilla prepara a versão 100 do seu browser

Uma boa notícia é que a atualização foi lançada em 2019 antes de a Microsoft abandonar o Windows 7. Isto significa que todos os computadores que ainda corram esta versão do Windows podem instalá-la gratuitamente e sem qualquer problema.

Espera-se que a Mozilla lance o Firefox 100 durante o mês de maio, o que dá a todos algum tempo para fazerem a instalação desta atualização. Importa que seja tratada de forma rápida para que não surjam problemas com esta nova versão e eventuais limitações na sua utilização.