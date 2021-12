A atualização para o Android 12, recebida pelo OxygenOS 12, não tem estado a correr de forma perfeita para a OnePlus. A marca viu-se recentemente obrigada a retirar do ar esta atualização, por ter problemas graves.

Mesmo tendo sido interrompida, alguns utilizadores conseguiram instalar a versão e agora há algo novo que está a surgir. O OxygenOS 12 está a impor limitações e não deixa usar a conhecida app de câmara da Google.

Uma novidade escondida no OxygenOS

Com muitos problemas relatados, a nova versão do Android 12 para os smartphones da OnePlus não parece agradar aos utilizadores. As queixas focam-se em problemas nas chamadas, nas animações e na própria estabilidade do OxygenOS 12.

Um relato feito no canal do Telegram dedicado à portabilidade da app Câmara da Google revelou uma novidade. Esta pode ser instalada, como antes, mas agora tem limitações graves e que impedem a sua utilização normal.

Em concreto, sabe-se que o funcionamento da app é mantido com as funcionalidades habituais, mas apresenta sérias limitações no acesso ao hardware. As câmaras auxiliares dos OnePlus, como a wide-angle e telephoto, ficam inacessíveis e não podem ser usadas.

Este comportamento terá sido também detetado nos smartphones da OPPO, que correm a mais recente versão do ColorOS. Uma vez que estes dois sistemas partilham parte do seu código, é natural que as limitações se estendam a este sistema também.

O acesso da app da câmara da Google a todas as câmaras dos OnePlus é recente e resulta de uma alteração que o permitiu. Desde essa altura que o acesso é completo e todas as câmaras podiam ser usadas.

Resta saber se a OnePlus vai alterar o código do OxygenOS 12 para repor esta situação ou se esta é mesmo propositada para limitar o que antes não era possível. Certamente que a comunidade irá tentar ultrapassar esta barreira e trazer uma das melhores app de fotografia para os seus smartphones.